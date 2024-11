Le PSG, une équipe à deux visages ? L’énigme de l’efficacité parisienne

Le PSG, battu par l’Atletico de Madrid en Ligue des Champions, retrouvait la Ligue 1 samedi quelques jours après. Les hommes de Luis Enrique ont subitement retrouvé leur efficacité pour infliger une raclée 4-2 à Angers SCO, avec notamment les quatre buts en première période. Ce qui révèle un PSG à double visage cette saison.

PSG entre la Ligue 1 et la LDC, c’est le jour et la nuit cette saison

Le PSG affiche une double facette cette saison. Dominant et efficace en Ligue 1, le club de la capitale peine à retrouver cette même fluidité en Ligue des Champions. Un contraste qui interroge et que Luis Enrique, l’entraîneur parisien, tente d’expliquer. Après avoir sombré face à l’Atlético Madrid en milieu de semaine, le PSG a retrouvé le chemin du succès à Angers, s’imposant largement (4-0). Cette victoire éclatante a mis en évidence la différence de visage du club selon la compétition.

Luis Enrique a évoqué une « différence de niveau » entre les deux compétitions, tout en reconnaissant que la pression pouvait également jouer un rôle. « Il s’agit peut-être d’une question de pression, de sens des responsabilités, peut-être aussi. Mais il y aura beaucoup de buts en L1 et en Ligue des champions. La qualité est là et tout est entre nos mains pour relever ce défi », a-t-il déclaré.

Les joueurs parisiens eux-mêmes semblent perplexes. Kang-in Lee, auteur d’un doublé face à Angers, a souligné : « J’ai confiance en mon équipe et nous avons confiance les uns avec les autres et je suis sûr que nous allons marquer plein de buts. Une différence de niveaux entre le championnat et la C1 ? Je ne pense pas. C’est une chose que je ne comprends pas. Il y a des matchs ou ça rentre et d’autres pas. »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes

Les statistiques sont sans appel : le PSG marque en moyenne près de trois buts par match en Ligue 1, contre moins d’un but en Ligue des Champions. Cette différence d’efficacité interroge sur les raisons de ces performances contrastées. Si Luis Enrique et ses joueurs évoquent des facteurs psychologiques et une éventuelle différence de niveau, les observateurs extérieurs ont une autre lecture.

Alexandre Dujeux, l’entraîneur d’Angers, a ainsi souligné l’efficacité redoutable du PSG : « Le PSG se crée toujours énormément d’occasions, mais l’efficacité fait toute la différence ». Le PSG est confronté à une énigme : comment expliquer cette différence de visage entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions ?

La question de la pression, du niveau de l’adversaire ou encore de choix tactiques restent en suspens. Une chose est sûre, Luis Enrique et ses joueurs devront trouver les clés pour retrouver leur efficacité en Coupe d’Europe.