Angers SCO-PSG : Luis Enrique se félicite de l’efficacité parisienne en Ligue 1

Luis Enrique s’est frotté les mains face à la nouvelle démonstration de force du PSG en Ligue 1. Un succès 4-2 face à Angers SCO et qui intervient quelques jours après une nouvelle soirée européenne cauchemardesque pour les Parisiens face à l’Atlético de Madrid.

Luis Enrique satisfait de la performance du PSG face à Angers

Après la large victoire du PSG face à Angers (4-2), l’entraîneur parisien Luis Enrique s’est montré satisfait de la prestation de son équipe. Il a souligné la complétude du jeu parisien et l’efficacité offensive de ses joueurs. Interrogé sur le « blocage » évoqué avant le match, l’Espagnol a répondu :

« C’était un match très complet. On peut considérer que c’était un match facile, ou pas, mais il me semble que c’était un match avec de l’enjeu, de la lutte. Nous avons été extrêmement efficaces. Le blocage dont on a parlé précédemment va passer tôt ou tard. Nous sommes en train de vivre une amélioration », a-t-il réagi.

Concernant la différence d’efficacité entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, Luis Enrique a expliqué : « Cette équipe a des bons joueurs. La qualité est là. Quels que soient les joueurs sur le terrain, même les entrants. Est-ce qu’il s’agit de pression, de responsabilité (en Ligue des champions) ? Peut-être. Mais nous allons marquer beaucoup de buts. La qualité est là pour relever le défi. Tout est entre nos mains. »

L’entraîneur parisien a également évoqué la deuxième période, où le PSG a moins dominé : « Est-ce que tu as déjà joué au foot ? Et bien joué ? (Silence.) Le match aurait dû s’arrêter à la mi-temps (ironique). Des supporters ont envoyé des balles de tennis… », a lancé Luis Enrique d’un ton moqueur.

Enfin, l’Espagnol a salué la performance de Marco Asensio, auteur de trois passes décisives : « Il me semble qu’Asensio a bien joué, il a fait 3 passes décisives. C’est un joueur qui, quand il a le ballon, est un top joueur. »