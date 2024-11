Mercato OM : Le successeur d’Amine Harit identifié à Angers ?

Le prochain mercato de l’OM réserve des surprises. Alors que Amine Harit n’est pas à l’abri d’un départ cet hiver, la direction de l’Olympique que de Marseille aurait déjà identifié son potentiel remplaçant à Angers.

Mercato OM : Himad Abdelli pour remplacer Amine Harit ?

L’avenir d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille semble de nouveau incertain. Même s’il s’est imposé comme un élément clé du onze de départ de Roberto De Zerbi, le milieu offensif marocain pourrait quitter le club phocéen dès l’ouverture du prochain mercato hivernal.

Les bonnes performances d’Amine Harit ont attiré l’attention de plusieurs clubs, et l’OM, toujours à l’affût d’une bonne opération financière, pourrait être tenté de céder son joueur si une offre conséquente arrivait. Toutefois, un départ d’Amine Harit poserait un véritable casse-tête à la direction marseillaise, d’autant plus que Valentin Carboni est d’ores et déjà forfait pour le reste de la saison.

Pour pallier son éventuel départ, le site DZ Foot rapporte que les dirigeants de l’OM ont ciblé Himad Abdelli, le talentueux milieu de terrain d’Angers SCO. Le profil polyvalent et les statistiques encourageantes de l’international algérien auraient séduit les recruteurs marseillais. Toutefois, pour l’instant, il ne s’agit que d’une piste à l’étude et aucun contact n’a encore été établi avec le club angevin.

En somme, Amine Harit n’est pas intransférable à Marseille. Si le joueur marocain venait à quitter le club, la direction de l’OM pourrait se rabattre sur Himad Abdelli pour le remplacer. Les prochains mois s’annoncent donc riches en rebondissements à Marseille.