Mercato : Le RC Lens a trouvé son nouveau Mohamed Salah

La direction du RC Lens prépare déjà son prochain mercato hivernal. Et le club entraîné par Will Still serait déjà sur les traces d’Ibrahim Adel, considéré comme le nouveau Mohamed Salah.

Mercato RC Lens : Will Still s’intéresse à Ibrahim Adel

Après sa victoire spectaculaire face au FC Nantes (3-2), le RC Lens ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Malgré ce succès à domicile, les Sang et Or peinent à trouver de la régularité en attaque, en raison de nombreuses blessures et d’un effectif jugé trop limité. Pour pallier ces difficultés, l’entraîneur Will Still et les dirigeants lensois envisageraient de renforcer leur secteur offensif lors du prochain mercato hivernal.

D’ailleurs, selon les dernières informations de Média Sportif, l’ailier égyptien Ibrahim Adel serait une piste sérieuse étudiée par le RC Lens. Âgé de 23 ans, ce joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur un côté que dans l’axe, est réputé pour ses qualités techniques et son leadership. Sa comparaison avec Mohamed Salah, un autre Égyptien qui brille à Liverpool, témoigne de son potentiel.

Toutefois, le RC Lens ne serait pas le seul club intéressé par le profil d’Ibrahim Adel. D’autres formations européennes suivraient également de près l’évolution de ce jeune talent. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Pyramids FC, sa valeur est estimée à 2 millions d’euros. Ce prix reste accessible aux finances des Sang et Or.

Si le RC Lens parvenait à s’attacher les services d’Ibrahim Adel, cela constituerait un véritable coup de maître. L’Égyptien apporterait un supplément d’âme et de technique à l’attaque lensoise, tout en offrant de nouvelles solutions tactiques à son entraîneur. Affaire à suivre donc pour les supporters artésiens, qui espèrent voir leur club continuer sa progression en Ligue 1 avec de nouvelles recrues ambitieuses