RC Lens vs FC Nantes : Will Still et Antoine Kombouaré sous pression !

La pression monte au RC Lens et au FC Nantes avant la rencontre en Ligue 1. Les deux équipes sont en grande difficulté et doivent absolument réagir pour retrouver la confiance.

Le FC Nantes peut-il surprendre le RC Lens à Bollaert ?

Le match entre le RC Lens et le FC Nantes, prévu ce samedi à Bollaert-Delelis, s’annonce comme une véritable rencontre à quitte ou double. Les deux équipes, en quête de points pour se relancer, abordent ce choc avec une certaine pression.

En cas de défaite, le RC Lens verrait ses ambitions européennes s’éloigner dangereusement. Pour Nantes, une nouvelle contre-performance pourrait les plonger dans la zone rouge et fragiliser la situation du coach Antoine Kombouaré avant la trêve internationale. Les enjeux sont donc considérables pour les deux formations.

Will Still, l’entraîneur lensois, a balayé d’un revers de main toute idée de pression. Malgré les deux dernières défaites contre le LOSC (2-0) puis le PSG (1-0), il reste confiant en la capacité de son équipe à rebondir. Cependant, il ne sous-estime en aucun cas l’adversaire.

« Même si Nantes est dans le dur, on va travailler comme si nous allions avoir, en face de nous, le meilleur du FC Nantes. Nous devons être actifs, proactifs, aller de l’avant et déployer de l’énergie pour gagner ce match. », a déclaré Will Still en conférence de presse.

De son côté, Antoine Kombouaré ne cache pas les difficultés rencontrées par son équipe. Le FC Nantes est 14e au classement avec 10 points en 10 journées de Ligue 1. Depuis plusieurs semaines, les Canaris enregistrent de mauvais résultats.

« Nous sommes une équipe en difficulté. Il nous faut changer le logiciel. Aujourd’hui, on joue le maintien. Jusqu’à présent, je n’avais pas parlé de ça… mais il ne faut pas se mentir. », a déclaré le technicien nantais.

Ce match s’annonce serré. Les deux équipes vont tout donner pour l’emporter et ainsi retrouver un peu de sérénité. Celle qui perdra cette rencontre va s’enfoncer davantage dans une crise de résultats.