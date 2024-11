Arrivé au Stade de Reims l’été dernier sous forme de prêt, Gabriel Moscardo n’a pas encore disputé la moindre minute avec le club champenois. Présent en conférence de presse avant le match contre le Havre AC, Luka Elsner a évoqué les raisons du manque de temps de jeu du jeune Brésilien.

Luka Elsner clarifie la situation de Gabriel Moscardo

En janvier 2024, le Paris Saint-Germain a signé Gabriel Moscardo en provenance des Corinthians FC. Le club considère cette pépite brésilienne de 19 ans comme l’un des futurs cracks du PSG. Cependant, face à la concurrence en milieu de terrain, les dirigeants parisiens ont décidé de prêter Gabriel Moscardo au Stade de Reims pour une saison. Une occasion pour le natif de Taubaté de gagner du temps de jeu et de s’adapter à la Ligue 1. Malheureusement, le jeune talent brésilien n’a toujours pas été utilisé par le club champenois. Après une blessure à la hanche, Gabriel Moscardo est de retour depuis près d’un mois.

Malgré cela, Luka Elsner ne l’a pas encore fait jouer. Cette situation aurait récemment agacé le PSG, qui envisagerait de rompre le prêt pour récupérer Gabriel Moscardo en janvier prochain. Lors de la conférence de presse du week-end dernier, l’entraîneur du Stade de Reims a été interrogé sur la situation. Selon Luka Elsner, Gabriel Moscardo ne joue pas encore parce que le staff travaille avec lui pour qu’il s’adapte et soit véritablement prêt physiquement.

« Il a été pénalisé par une blessure très tôt sans avoir réellement fait de préparation, et il doit aussi s’adapter à la Ligue 1, à l’intensité des duels et à l’espace disponible. Il en est conscient, on en parle souvent, et nous travaillons pour progresser sur ces points ; il fait de gros efforts pour y arriver », a expliqué Luka Elsner.

Stade de Reims : Luka Elsner s'explique sur l'absence de Gabriel Moscardo 3

Luka Elsner promet du temps de jeu

Le technicien slovène de 42 ans a également assuré que Gabriel Moscardo n’est pas un joueur indésirable. Au contraire, il promet de l’utiliser dès que le jeune Brésilien de 19 ans sera prêt. « Même s’il n’est pas encore apparu, il représente une ressource importante pour le club […] Il progresse, et nous espérons pouvoir rapidement le mettre en situation pour qu’il montre l’étendue de son talent. C’est encore un jeune joueur, avec un profil particulier […] Je ne gère pas les contrats, mais ce que je sais, c’est que nous avons besoin de toutes nos ressources, et dès qu’il sera en mesure de nous aider, nous ne nous en priverons pas. La clé, c’est de communiquer efficacement et d’avancer ensemble. Le temps viendra, et je suis plutôt confiant. »