Mercato : Le PSG prêt à choquer le monde pour Vinicius Jr

Huit ans après avoir arraché Neymar au Barça pour 222M€, le PSG serait prêt à refaire le même coup avec Vinicius Jr, l’attaquant du Real Madrid. Explications.

Le PSG prépare une offre de 250M€ pour Vinicius Jr

Cet été, le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid a laissé un grand vide au PSG. Si Nasser Al-Khelaïfi a publiquement tourné la page, en coulisses, le président parisien nourrirait toujours l’ambition de rivaliser avec la Casa Blanca. Selon le journal espagnol SPORT, le Paris Saint-Germain aurait identifié Vinicius Jr comme le profil idéal pour renforcer son attaque et répondre coup pour coup au Real.

L’international brésilien, lié au Real Madrid jusqu’en 2027, est devenu une pièce maîtresse de l’équipe madrilène. Son talent indéniable et sa capacité à faire la différence ont fait de lui l’une des stars du football mondial. Cependant, selon certaines rumeurs, Vinicius Jr ne serait pas insensible aux sirènes d’autres grands clubs européens.

Le PSG, fort de ses moyens financiers, serait prêt à mettre le paquet pour s’attacher les services du Brésilien. Un montant de 250 millions d’euros serait évoqué, ce qui en ferait l’un des transferts les plus chers de l’histoire du football. Bien que cette somme paraisse astronomique, elle ne serait pas hors de portée pour un club comme le PSG, qui a déjà réalisé des investissements colossaux ces dernières années.

Toutefois, recruter Vinicius Jr ne sera pas une mince affaire. Le Real Madrid ne voudra certainement pas se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs. De plus, le Brésilien semble épanoui à Madrid et pourrait être réticent à quitter un club, où il a réussi à s’imposer au plus haut niveau. Ce dossier promet d’être long et complexe.

L’Arabie Saoudite pourrait aussi jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Le média catalan parle en effet de l’intérêt de l’Arabie saoudite, et révèle que « Vini » pourrait être lassé du football espagnol, où il se sentirait maltraité. Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour l’avenir de Vinicius Jr et pour les relations entre le PSG et le Real Madrid, notamment entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez.