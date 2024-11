Coup de maître du Qatar : Vinicius Jr en route pour le PSG ?

Toujours à la recherche d’une nouvelle star offensive pour remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid cet été, le PSG pourrait tenter une folie avec Vinicius Jr, l’attaquant brésilien des Merengues.

Le PSG veut frapper fort et attirer Vinicius du Real Madrid

Le Paris Saint-Germain serait sur les traces de Vinicius Junior, le prodige brésilien du Real Madrid. Selon plusieurs médias, le club de la capitale française envisagerait une offre conséquente pour attirer l’ailier de 24 ans. Cette rumeur alimenterait les spéculations sur une possible volonté du PSG de se renforcer après le départ de Kylian Mbappé et de répondre aux ambitions du Real Madrid.

En effet, le club merengue avait réussi à conserver son phénomène brésilien malgré les avances de nombreux clubs européens. Le profil du compatriote de Marquinhos, jeune, talentueux et très technique, correspondrait parfaitement aux attentes du PSG. Vinicius Jr pourrait former trio redoutable avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Cependant, le Real Madrid ne devrait pas laisser partir aussi facilement l’un de ses joueurs clés. Cette piste pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la rivalité entre les deux clubs, et offrir au PSG l’opportunité de réaliser un transfert marquant. Surtout que Vinicius Jr pourrait être tenté de changer d’air après sept ans passés à Madrid.

Vinicius recale le Real Madrid, le PSG à l’affût

Le Paris Saint-Germain serait prêt à tout pour attirer Vinicius Junior dans ses rangs. Alors que le Brésilien est lié au Real Madrid jusqu’en 2027, les relations entre le joueur et le club madrilène sembleraient s’être tendues. En effet, malgré une proposition de prolongation conséquente, l’ancien prodige de Santos ne se serait pas montré convaincu et aurait aussi refusé une offre colossale d’un milliard d’euros venant d’Arabie Saoudite, à en croire Relevo.

Cette situation a mis en alerte les plus grands clubs européens, dont le PSG. Les dirigeants parisiens, désireux de combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, voient en Vinicius le profil idéal pour renforcer leur attaque. D’autant plus que le Brésilien, frustré de ne pas avoir remporté le Ballon d’Or, pourrait être en quête d’un nouveau challenge loin de l’Espagne, où il est régulièrement la cible d’actes racistes dans les stades. Outre le Paris SG, Manchester United et Chelsea surveilleraient également la situation de l’ancien protégé de Zinedine Zidane.