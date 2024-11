Kylian Mbappé au bord du gouffre au Real Madrid : les raisons d’un transfert raté

Arrivé au Real Madrid en tant qu’agent libre à l’été 2024, Kylian Mbappé peine à s’imposer sous le maillot madrilène. La cohabitation avec son entraîneur Carlo Ancelotti serait plutôt compliquée. Explications.

Kylian Mbappé vs Carlo Ancelotti : un clash qui menace l’avenir du Real Madrid

Kylian Mbappé, arrivé en fanfare au Real Madrid l’été dernier, ne semble pas avoir trouvé sa place à la Maison-Blanche. Si le transfert gratuit de l’attaquant français avait fait grand bruit, ses performances depuis son arrivée laissent à désirer. D’après les renseignements obtenus par Mundo Deportivo, l’ancienne star du Paris Saint-Germain ne serait pas satisfaite du système de jeu mis en place par Carlo Ancelotti.

Habitué à être le point focal de l’attaque parisienne, le capitaine de l’équipe de France se retrouve désormais en concurrence directe avec Vinicius Jr. Cette nouvelle donne, couplée à un rôle moins prépondérant dans le jeu madrilène, pourrait expliquer les difficultés de l’international français. En effet, si le Real Madrid a misé sur Mbappé pour renforcer son attaque, l’entente entre le joueur de 25 ans et le technicien italien semble loin d’être idyllique.

Les observateurs s’interrogent désormais sur la capacité de Kylian Mbappé à s’adapter à son nouvel environnement et sur les conséquences de cette situation sur les ambitions du club espagnol. Plus exactement, l’enfant de Bondy ne se sentirait pas à l’aise dans le système tactique d’Ancelotti, notamment dans le 4-3-3 ou le 4-4-2 en losange, où il est positionné dans un rôle de numéro 9.

Ces choix tactiques ne mettraient pas en valeur les qualités de vitesse et de dribble du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Si ces informations se confirment, le transfert de Mbappé au Real Madrid, longtemps espéré par les supporters madrilènes, pourrait connaître des turbulences. Présent en conférence de presse ce vendredi, Ancelotti s’est prononcé sur la situation du Champion du monde 2018.

Carlo Ancelotti ne se fait pas trop de soucis pour Mbappé

Face aux médias cet après-midi, Carlo Ancelotti a évoqué les débuts difficiles de Kylian Mbappé sous ses ordres. S’il admet que le partenaire de Rodrygo passe par une adaptation compliquée, l’entraîneur de la Casa Blanca reconnait également que son nouveau protégé fait beaucoup d’efforts pour s’en sortir. « Kylian Mbappé va bien, il est motivé. Il est abattu comme tout le monde, mais il est motivé pour s’en sortir », a lancé l’ancien coach du Paris SG avant d’envoyer un message clair à son joueur.

« Kylian Mbappé s’entraîne bien, il traverse une période difficile, comme chacun d’entre nous. Et comme chacun d’entre nous, il doit se dire que c’est une chance, que s’il est malin, il peut s’en sortir rapidement, avec plus de concentration et de caractère. C’est ainsi qu’il faut affronter les problèmes. Le problème dont il souffre est le même que celui de tout le monde : il n’est pas en mesure de donner sa meilleure version.

Mais il doit vivre ce moment comme une opportunité d’être meilleur à l’avenir. Je suis convaincu qu’il s’en sortira. Convaincu », a notamment indiqué Carlo Ancelotti. Autrement dit, il faudra du temps à Mbappé pour trouver sa place dans ce nouveau système et s’imposer comme un élément incontournable du onze madrilène.