ASSE : Blessure de Nadé, une opportunité pour Abdelhamid de se relancer ?

Touché au genou lors du derby OL-ASSE, Mickaël Nadé attend les résultats de l’IRM pour connaître la nature de sa blessure. En coulisses, Yunis Abdelhamid se tient prêt à remplacer le Franco-Ivoirien, en cas d’absence prolongée de ce dernier.

ASSE : Mickaël Nadé attend les résultats de l’IRM

L’ASSE a repris le chemin de l’entraînement ce mardi, déterminée à rebondir après la défaite dans le derby face à l’OL. Malgré la trêve internationale, les Verts ont prévu quatre séances d’entraînement à huis clos cette semaine afin de préparer au mieux la prochaine rencontre.

Mickaël Nadé, blessé en fin de match contre Lyon, est un point d’interrogation pour les prochaines rencontres. Le défenseur central a été touché au genou lors d’un choc avec Ernest Nuamah, mais selon Le Progrès, sa blessure ne semblerait pas aussi grave que craint initialement. Le staff médical devrait être siué sur la nature et la gravité de cette blessure ce mardi, grâce aux résultats des examens.

Yunis Abdelhamid prêt à saisir une nouvelle chance ?

Si Mickaël Nadé est indisponible, c’est Yunis Abdelhamid qui pourrait le remplacer dans l’axe de la défense. Le capitaine de l’ASSE, sifflé contre le RC Lens et resté sur le banc de touche face au RC Strasbourg et l’OL, pourrait ainsi retrouver une place de titulaire. Anthony Briançon, blessé de longue durée, n’est pas encore totalement remis et ne pourra pas prétendre à une place dans le onze de départ.