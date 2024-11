John Textor enflamme Lyon avant le derby OL – ASSE !

À quelques heures du derby contre l’ASSE au Groupama Stadium, John Textor, le propriétaire de l’OL, a lâché des mots forts sur ce choc de Ligue 1. L’homme d’affaires américain enflamme déjà le Rhône.

OL : John Textor veut humilier l’ASSE : Un derby sous haute tension

Avant le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne ce dimanche à 20h45 en clôture de la onzième journée de Ligue 1, la tension est à son comble. Si l’hostilité est coutumière entre les supporters des deux clubs, c’est cette fois-ci le propriétaire des Gones, John Textor, qui a mis de l’huile sur le feu.

Ayant assisté à un derby des moins de 17 ans la saison dernière, alors que les Verts évoluaient en Ligue 2, l’Américain s’est confié au journal L’Équipe à quelques heures du choc entre les hommes de Pierre Sage et ceux d’Olivier Dall’Oglio. Sans prendre de gants, le successeur de Jean-Michel Aulas a exprimé sa volonté de voir la bande à Alexandre Lacazette humilier les Verts.

« C’était l’une des rares occasions de jouer contre Saint-Étienne, car ils étaient en Deuxième Division. L’importance de cette victoire, la réaction des supporters et la fierté sur les visages des garçons, c’était incroyable à voir. Nous devons donc gagner les deux derbys et nous devons faire de notre mieux pour les humilier. Désolé, mais cela doit être notre objectif. C’est ce que veulent nos fans, et c’est ce que je veux. Être respectueux, mais les humilier définitivement », a déclaré John Textor.

Si ces déclarations ont suscité de nombreuses réactions, il est important de rappeler l’intensité particulière de ce derby, qui oppose deux clubs historiques du football français. Les supporters des deux camps attendent un match engagé et passionnant, et les propos de Textor ne feront qu’attiser les flammes.

Si Textor exprime une volonté de dominer son rival, il rappelle également l’enjeu historique de ce derby, qui oppose deux des clubs les plus populaires de France depuis des décennies. Alors que l’Olympique Lyonnais reste sur une série de résultats décevants, une victoire face à Saint-Étienne serait un véritable bol d’air frais pour le club rhodanien et son propriétaire.