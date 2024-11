PSG : Luis Enrique reçoit trois bonnes nouvelles avant le Bayern

Après la trêve internationale en cours, le PSG va affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions le 27 novembre prochain. À deux semaines de ce choc européen, Luis Enrique, le coach parisien, a reçu trois bonnes nouvelles.

Le PSG retrouve ses armes secrètes : Kimpembe, Hernandez et Ramos sur le chemin du retour

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Les blessés de longue durée, Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, font leur retour sur les terrains. En raison de la dernière trêve internationale de l’année, l’effectif parisien est fortement réduit. Pour maintenir un rythme d’entraînement, Kimpembe, Hernandez et Ramos, blessés de longue date, ont rejoint l’équipe réserve du club, dirigée par David Suarez et Nicolas Damont.

Devenue une sorte de nouvelle équipe réserve du PSG, le groupe Espoirs voit débarquer deux champions du monde et un international portugais. Leur retour à la compétition est très attendu par les supporters parisiens. Gonçalo Ramos, notamment, pourrait faire son retour lors du prochain match de Ligue 1, le 23 novembre, face à Toulouse au Parc des Princes.

La présence de Lucas Hernandez au sein de l’équipe réserve a déjà été bénéfique pour les jeunes joueurs, comme le rapporte L’Équipe. Son expérience et son professionnalisme sont très appréciés par ses coéquipiers. Ces trois joueurs vont apporter un plus indéniable à l’équipe parisienne, notamment au niveau de la défense qui a connu quelques difficultés ces dernières semaines.

La concurrence va s’intensifier dans l’effectif de Luis Enrique avec le retour de ces éléments clés. Le Paris SG retrouvera donc un effectif quasi au complet à l’issue de cette trêve. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique qui pourra composer une équipe compétitive pour la suite de la saison, notamment en Ligue des Champions, où les Rouge et Bleu se déplacent sur le terrain du Bayern Munich le 27 novembre prochain.