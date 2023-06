Sauf revirement, Lucas Hernandez va évoluer au PSG la saison prochaine. Le club parisien est parvenu à un accord avec le Bayern Munich pour le défenseur.

Après Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain souhaite recruter une autre pointure pour renforcer sa défense après la départ libre de Sergio Ramos. Surtout avec la grave blessure de Presnel Kimpembe qui devrait manquer les premiers mois de la reprise. Et selon les derniers échos, le club de la capitale serait sur le point de s’offrir les services du champion du monde 2018, Lucas Hernandez, en provenance du Bayern Munich.

Mercato PSG : Lucas Hernandez à un pas de rejoindre Paris

Au micro de Sky Sports, la légende allemande Lothar Matthäus a récemment confié : « Je vendrais Lucas Hernandez immédiatement. De toute évidence, il n’y a plus d’appréciation au club pour lui. Le rapport qualité-prix est désastreux si vous regardez l’ensemble de sa carrière. La mentalité était toujours là sur le terrain, mais il a également été blessé plusieurs fois pendant de nombreux mois. »

À un mois de la fin de son contrat, l’ancien défenseur polyvalent de l’Atlético Madrid refuse de prolonger avec le Bayern Munich, provoquant ainsi l’incompréhension et la colère de ses dirigeants. Cependant, pour éviter de le voir partir gratuitement dans 12 mois, le club bavarois s’est résolu à le vendre dès cet été. Ce lundi, Fabrizio Romano assure que Luis Campos serait tout proche d’obtenir la signature de Lucas Hernandez. Les négociations avec les dirigeants du Bayern Munich seraient sur le point d’aboutir à un accord pour le transfert de l’international français de 27 ans.

« Les derniers détails seront bientôt discutés puis complétés », explique le journaliste italien, qui précise que le natif de Marseille se serait déjà mis d’accord avec le PSG sur son futur contrat. De son côté, La Cadenar Ser indique que la seule chose qui manque pour que le compatriote de Kylian Mbappé le rejoigne à Paris, c’est la visite médicale.

Alors que le récent champion de Bundesliga attendait 50 millions d’euros, l’affaire pourrait finalement se régler pour un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros, ajoute La Cadena Ser, qui annonce un accord entre les deux clubs. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Kang-in Lee, Lucas Hernandez va devenir la sixième recrue estivale des Rouge et Bleu.