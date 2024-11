Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli scelle l’avenir de Steve Mandanda au SRFC !

Le gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda peut souffler. Le nouvel entraîneur du club breton, Jorge Sampaoli, compte sur lui pour redresser l’équipe.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli fait confiance à Steve Mandanda !

Jorge Sampaoli est officiellement le nouvel entraîneur du Stade Rennais. L’Argentin remplace Julien Stéphan, limogé la semaine dernière pour insuffisance de résultats. En conférence de presse ce mardi 12 novembre 2024, l’Argentin a dévoilé son plan d’action, celui de mobiliser le groupe pour mettre fin à la mauvaise série de résultats.

« Mon premier objectif, c’est de connaître vraiment le groupe et son organisation. Essayer d’avoir une équipe plus organisée pour avoir un fonctionnement collectif et une identité dans le style de jeu. Retrouver de la confiance pour sortir de cette mauvaise passe…Je suis sûr que nous prendrons les points pour résoudre cette situation compliquée, pour que l’équipe apporte une réponse à court terme », a-t-il expliqué.

Jorge Sampaoli s’est également prononcé sur l’avenir du gardien de but titulaire Steve Mandanda. Certains s’inquiètent du sort de l’international français après l’arrivée de son ancien coach. Les deux hommes se connaissaient puisqu’ils avaient travaillé ensemble à l’Olympique de Marseille et leur relation n’était pas très bonne. Steve Mandanda avait chauffé un peu le banc dès la signature de Jorge Sampaoli au club phocéen.

Le technicien argentin a indiqué qu’il compte sur l’international tricolore. « J’ai de bonnes relations avec lui. J’ai toujours eu une relation directe avec lui. Elle va contribuer à nous sortir de cet écueil », a déclaré le coach argentin.

Toutefois, Jorge Sampaoli discute avec ses dirigeants pour renforcer certains postes lors du prochain mercato. On ignore s’il va recruter un gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda. « On parle beaucoup avec le président et le directeur sportif, des besoins actuels et futurs pour changer l’histoire et avoir une équipe plus ambitieuse et conforme à l’image du Stade Rennais », a-t-il précisé.