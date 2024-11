Toulouse FC : Carles Martinez Novell veut poursuivre sa série impressionnante en Ligue 1

Invaincu depuis quatre matchs, le Toulouse FC retrouve une belle dynamique en Ligue 1. La récente victoire 2-0 contre le Stade Rennais FC renforce la confiance de Carles Martinez Novell et de son effectif. En conférence de presse, l’entraîneur espagnol de 40 ans a partagé sa détermination à continuer sur cette lancée positive.

Carles Martinez Novell : « On aimerait que notre série ne s’arrête jamais »

Après un début de saison difficile, marqué par des défaites et des critiques, le Toulouse FC redresse la barre. Avec quatre matchs sans défaite (trois victoires et un nul), le club semble retrouver sa forme. Carles Martinez Novell, satisfait après la victoire contre Rennes, a déclaré : « On est plutôt satisfait après ce match. Cela fait plusieurs semaines qu’on travaille pour mieux gérer les matchs et rester concentrés. Ce dimanche, ça a été le cas. Nous avons su contrôler le match, notamment après le 2-0, en contenant Rennes et en gérant mieux les transitions. »

L’entraîneur espagnol espère maintenir cet élan pour le bonheur des supporters. « Ça fait quatre matchs sans défaite, 10 points sur 12 possibles. Avant chaque trêve internationale, on se demande si elle arrive au bon moment. Là, on aimerait que notre série ne s’arrête jamais. Nous travaillons pour ressentir ce type de sensations positives », a-t-il ajouté.

Le classement : un objectif secondaire pour le Toulouse FC

Grâce à cette belle série, le Toulouse FC s’immisce dans le top 10 de la Ligue 1. Pourtant, Carles Martinez Novell relativise, rappelant que le classement actuel n’est pas une priorité : « Le classement n’est pas notre objectif principal pour le moment. C’est agréable d’être dans le top 10, mais ce qui m’importe, c’est de voir que l’équipe progresse et reste motivée. La saison est longue, avec seulement 11 matchs joués. Actuellement, on est satisfaits de l’état d’esprit et de l’évolution du groupe », a-t-il souligné pour tempérer l’enthousiasme.