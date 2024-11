ASSE : Une équipe d’Olivier Dall’Oglio encore en quête d’identité

L’ASSE est en difficulté et Olivier Dall’Oglio peine encore à trouver l’équilibre pour une équipe compétitive. Si tout n’est pas encore rose, il y a tout de même des motifs de satisfaction. Cependant, il y a un problème d’identité de jeu de qui se pose.

ASSE : Une équipe qui subit plutôt qu’elle ne joue

Le derby face à l’OL a mis en lumière les difficultés de l’AS Saint-Étienne. Si les Verts ont montré des progrès défensifs, leur jeu offensif reste en construction. Dans une chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou a livré une analyse nuancée de la performance stéphanoise. L’ancien joueur de l’ASSE a salué les efforts défensifs de l’équipe, mais il a également pointé du doigt un manque d’ambition offensive.

« Quel est le projet quand Sainté a le ballon ? », s’interroge-t-il. Selon Guillou, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio semble trop souvent se contenter de défendre et de chercher à contre-attaquer. L’analyste déplore également le manque de créativité de l’équipe : « Les leitmotivs sont toujours les mêmes : générosité du collectif, résister en reculant et connexion immédiate à la perte du ballon », fait-il remarquer.

Si cette stratégie a permis à l’AS Saint-Etienne de limiter la casse face à des adversaires plus forts, elle ne suffit pas pour espérer jouer les premiers rôles. Guillou souligne également l’importance de jouer vers l’avant et de prendre des risques : « Jouer vers le but adverse peut être parfois euphorisant », a-t-il noté. Il estime que l’ASSE doit trouver un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive.

Les défis à venir pour l’ASSE

L’ASSE est en pleine reconstruction et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. L’équipe doit trouver son identité et mettre en place un jeu plus ambitieux. Olivier Dall’Oglio a du travail devant lui pour donner un nouveau visage à cette équipe.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir de l’ASSE. Les Verts devront enchaîner les bonnes performances pour redonner le sourire à leurs supporters et se rapprocher des objectifs fixés en début de saison.