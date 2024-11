OL-ASSE : Olivier Dall’Oglio frustré mais relativise après la défaite des Verts

Olivier Dall’Oglio est apparu très déçu en conférence de presse après la défaite de l’ASSE face à l’OL dimanche soir. Si la défaite est dure à accepter, l’entraîneur des Verts retient tout de même le positif de ce derby perdu.

L’ASSE battue par l’OM, Dall’Oglio ne baisse pas les bras

Malgré la défaite 1-0 face à l’Olympique Lyonnais, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a vu des progrès dans le jeu de son équipe. Au micro de DAZN, il a souligné les points positifs tout en exprimant sa déception. « Il y a des regrets. On aurait pu faire mieux avec un peu plus de justesse technique et d’attention. Mais je ne peux pas reprocher l’engagement à mes joueurs. Ils se sont donnés à fond », a-t-il confié.

Le technicien stéphanois a également évoqué les difficultés rencontrées par son équipe en début de saison : « Je pense que certains garçons étaient surpris au début de saison. Ils découvrent. Et petit à petit, sur les entraînements, on en rajoute et ça rentre. C’est de bon augure », a déclaré Olivier Dall’Oglio qui note du positif dans la prestation de son équipe.

« Je ne peux pas blâmer mes joueurs. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire. On a vu sur les deux derniers matchs un peu de meilleur, un peu plus de solidité, un peu plus d’engagement,. Si on ne met pas d’engagement en Ligue 1, c’est difficile notamment physiquement », a indiqué l’entraîneur de l’ASSE.

Dall’Oglio a également pointé du doigt les coups de pied arrêtés comme étant décisifs dans cette rencontre : « On savait que les Lyonnais étaient forts sur ces phases de jeu et malheureusement, c’est sur un coup de pied arrêté qu’ils ont marqué », regrette-t-il, tout en restant optimiste pour la suite : « On a vu qu’on était capable de rivaliser avec une équipe comme Lyon. Il nous manque juste cette efficacité devant le but. »