Mercato PSG : Lucas Chevalier à Paris ? Il envoie un message très fort

Lucas Chevalier du LOSC est un possible remplaçant de Gianluigi Donnarumma au PSG. Le jeune gardien de 23 ans, qui a réalisé de belles performances cette saison, a laissé entendre qu’il était prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière mais avec un objectif clair.

Lucas Chevalier au PSG : Le gardien du LOSC ouvre la porte à un départ

Depuis plusieurs mois, le PSG suit de près l’évolution de Lucas Chevalier. Les dirigeants parisiens, insatisfaits par les performances de Gianluigi Donnarumma, cherchent un nouveau gardien de but. Le profil de Chevalier, jeune, talentueux et prometteur, correspond parfaitement aux critères recherchés.

En mai dernier, Foot Mercato révélait une intention des dirigeants parisiens de rencontrer l’entourage du gardien de but du LOSC. Il est pourtant sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2027. Lucas Chevalier n’hésite d’ailleurs pas à déclarer sa flamme à son club. « On est dans une très grande nation, tous les joueurs jouent dans de très grands clubs européens. Lille est un très grand club européen », a-t-il confié en conférence de presse.

Des déclarations qui trouveront échos au PSG

Lors de sa première convocation en équipe de France, Lucas Chevalier a laissé filtrer quelques indices sur son avenir. Interrogé sur ses ambitions, le gardien du LOSC a déclaré : « Il est certain que lorsque tu joues dans des très grands clubs, tu joues de plus grandes affiches, t’es plus regardé, t’as plus d’exigences. C’est sûr que la place de numéro 1 dépend d’un très bon club. Il faut avoir cette lucidité », a-t-il lâché.

Ces déclarations ont alimenté les spéculations sur un éventuel transfert au PSG. Chevalier semble conscient de l’intérêt des Parisiens et ne cache pas son ambition de jouer dans un club de très haut niveau. Le PSG pourrait donc lancer une offensive pour s’attacher les services de Lucas Chevalier dans les prochains mois.

Le LOSC, qui a formé le gardien, ne serait pas ravi de le voir partir mais pourrait être tenté par une grosse offre financière. Ce dossier promet d’être animé dans les prochains mois. Affaire à suivre…