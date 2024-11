Mercato : Donnarumma sur le départ ? Le PSG vise un calibre mondial

Le poste de gardien de but au PSG est une nouvelle fois au cœur de toutes les spéculations. Les performances décevantes de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions pousseraient les dirigeants parisiens à envisager l’arrivée d’une pointure mondiale pour occuper ce poste.

Donnarumma out, le PSG pense à Thibaut Courtois

Malgré la confiance accordée par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à convaincre et ses erreurs ont coûté cher à son équipe contre l’Atlético Madrid, mercredi soir, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. Face à cette situation, les dirigeants parisiens envisageraient de recruter un gardien de but de renommée mondiale.

Le nom de Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid, revient avec insistance. Bien que blessé à répétition ces derniers temps, l’international belge est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde et pourrait apporter l’expérience et la stabilité nécessaires au PSG. Et selon le site Defensa Central, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à faire de Courtois le gardien le mieux payé du monde pour le convaincre de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.

Cependant, le Real Madrid sera certainement réticent à laisser partir son titulaire indiscutable. Mais Courtois ne disposera plus que d’un an de contrat l’été prochain. S’il ne prolonge pas d’ici la fin de la saison, le club madrilène pourrait très bien envisager une vente afin d’éviter un départ libre en 2026.

Thibaut Courtois prêt à aller au clash pour rejoindre Paris ?

D’après le média espagnol, il y a longtemps que Nasser Al-Khelaïfi s’intéresse à Thibaut Courtois. Le président du PSG serait prêt à mettre les moyens pour attirer le Belge. Une offre salariale très alléchante serait à l’étude, de quoi faire réfléchir le portier madrilène, même si ce dernier assure pour l’instant vouloir rester au Real Madrid. Cependant, les relations entre Courtois et la direction madrilène pourraient se tendre si les négociations pour une prolongation de contrat ne progressent pas.

Photo : Thibaut Courtois

De plus, l’attrait financier d’un projet comme celui du PSG pourrait difficilement être refusé. Ce feuilleton promet d’être passionnant. Le Paris Saint-Germain, en quête d’un gardien de classe mondiale, pourrait bien réussir à déloger Courtois du Real Madrid. Mais les Merengues ne l’entendront pas de cette oreille et feront tout pour conserver leur portier de 32 ans. Affaire à suivre…