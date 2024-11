Mercato OM : Mehdi Benatia se dirige vers un échec sur cette piste

A l’OM, le mercato d’hiver ne devrait pas être de tout repos pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Le club phocéen est à la recherche de renforts et le dirigeant espagnol de l’Olympique de Marseille devra se montrer actif. Une jeune pépite en pleine explosion serait même dans le viseur.

Mercato OM : Mehdi Benatia déjà refroidi pour le dossier Ibrahim Maza ?

L’OM aurait-il coché le nom d’Ibrahim Maza, jeune milieu de terrain algérien du Hertha Berlin, sur sa short-list pour le mercato hivernal ? Si la presse espagnole, notamment AS, assure que les Phocéens seraient intéressés, les dernières informations semblent tempérer cet enthousiasme.

En effet, selon Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L’Équipe, le dossier Maza ne serait pas aussi avancé que ce que l’on pourrait penser. S’appuyant sur les propos de Nabil Djellit, journaliste proche de la sélection algérienne, Grégoire estime que la piste menant au jeune joueur du Hertha Berlin est plutôt froide.

La concurrence est rude

Il faut dire que Ibrahim Maza suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Premier League et en Liga. Son talent et son potentiel ne sont plus à prouver, et sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros. Cependant, l’OM ne semble pas être le seul prétendant sérieux à sa signature.

Si le dossier Maza semble s’éloigner, l’OM pourrait bien se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son effectif cet hiver. Pablo Longoria et son équipe sont à l’affût de la moindre opportunité pour améliorer l’équipe de Marseille. Les prochaines semaines s’annoncent donc riches en rebondissements sur le marché des transferts. Affaire à suivre…