Mercato OM : La nouvelle piste de Mehdi Benatia en attaque

Travaillant sur le prochain mercato de l’OM, le conseiller sportif Mehdi Benatia et son équipe creusent une piste inattendue en Allemagne.

Mercato OM : Mehdi Benatia surveille Ibrahim Maza

L’Olympique de Marseille, très actif lors du dernier mercato estival, a recruté une douzaine de joueurs, dont Mason Greenwood, Lilian Brassier ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Loin de se satisfaire de ce recrutement ambitieux, le club phocéen continue de prospecter à la recherche de nouveaux talents.

Pour ce mercato d’hiver, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM, et son équipe suivent de près Ibrahim Maza, jeune attaquant du Hertha Berlin. Révélation de ce début de saison en deuxième division allemande, l’Algérien de 18 ans s’est rapidement fait remarquer par de nombreux clubs européens grâce à ses performances prometteuses. Ses trois buts et trois passes décisives en douze matchs témoignent de son potentiel.

Une forte concurrence se met en place

Selon AS, l’OM, à la recherche d’un attaquant capable de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, voit en Ibrahim Maza un profil intéressant. Cependant, la concurrence est rude : l’Atlético Madrid et deux clubs anglais, Leicester et Brentford, seraient également sur les rangs.

🔍 Leicester City pourrait avoir trouvé son nouveau phénomène ! 🦊👀



Ibrahim Maza, jeune prodige de 18 ans du Hertha Berlin, est sur le radar des Foxes pour le mercato de janvier. 🇩🇿⚡️ Ce milieu offensif polyvalent, déjà international algérien, attire aussi l’intérêt de… pic.twitter.com/f0766IoGQU — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) November 13, 2024

Si l’OM souhaite renforcer son secteur offensif, notamment en raison des blessures de Valentin Carboni et des performances inconstantes d’Amine Harit, les Phocéens devront faire face à une forte opposition. Un transfert cet hiver semble peu probable, Ibrahim Maza étant lié au Hertha Berlin jusqu’en 2027. Mehdi Benatia pourrait donc reporter ses plans à l’été prochain.