Mercato Stade Rennais : Coup de froid sur la piste Gerson au SRFC ?

Les rumeurs d’un transfert de Gerson vers le Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal, à l’initiative de Jorge Sampaoli, font grand bruit depuis quelques heures. Mais le milieu de terrain brésilien pourrait décliner l’offre du SRFC pour plusieurs raisons.

Mercato Stade Rennais : Gerson au SRFC cet hiver ?

Gerson attise les convoitises du Stade Rennais en vue du prochain mercato hivernal. Mais le dossier est complexe. Au Brésil, l’ancienne pépite de l’OM est une figure incontournable : capitaine respecté, il est adulé par les supporters. Depuis son retour au Flamengo en janvier 2023, il a retrouvé une place de titulaire indiscutable et a même porté le brassard de capitaine. Quitter un club aussi populaire pour un nouveau projet, même sous la houlette de Jorge Sampaoli, n’est pas une décision facile à prendre.

Si Gerson a éprouvé de la nostalgie pendant son passage à l’Olympique de Marseille, il n’a pas non plus laissé une trace indélébile en Europe. Ses deux expériences continentales (Italie et France) se sont soldées par des échecs. La Ligue 1, avec son jeu physique et son rythme élevé, ne semble pas correspondre à son profil. Ses prestations en Ligue des Champions ont d’ailleurs été très critiquées.

Gerson excelle dans le football brésilien, où le jeu est souvent plus technique et moins intense physiquement. En Europe, il a eu du mal à s’imposer face à des adversaires plus robustes. Selon But Football, le Brésilien ne voudrait pas quitter une zone de confort pour se lancer dans un nouveau défi qui pourrait ne pas être à la hauteur de ses attentes. Son attachement au Flamengo et son expérience mitigée en Europe sont autant d’éléments qui pourraient le pousser à refuser cette offre.

Depuis son retour au Flamengo, Gerson a disputé 112 rencontres toutes compétitions confondues avec cette équipe et a inscrit 10 buts. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande du milieu de terrain brésilien est estimée à 14 millions d’euros.