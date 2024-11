Barça – Stade Brestois : Carles Martinez Novell livre son pronostic avant le choc en LDC

Dans une interview accordée à la chaîne Twitch Jijantes, l’entraîneur du Toulouse FC, Carles Martinez Novell, s’est exprimé sur le prochain match en Ligue des Champions entre le Stade Brestois et le FC Barcelone. Le technicien espagnol a salué la progression impressionnante du club breton et a dévoilé son pronostic pour cette rencontre de haut niveau.

Carles Martinez Novell salue la montée en puissance du Stade Brestois

« Brest, c’est un club qui pourrait inspirer une série », a déclaré Carles Martinez Novell, impressionné par l’évolution du club breton en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. « Ils étaient encore en Ligue 2 il y a trois ans, et aujourd’hui, ils brillent en Europe. Ils ont engagé un entraîneur qui n’avait pas dirigé d’équipe depuis plusieurs années, et depuis, ils ne cessent de progresser. L’an dernier, ils ont terminé troisièmes, ce qui leur a permis de se qualifier pour l’Europe », explique l’entraîneur toulousain. Pour Carles Martinez Novell, cette réussite est due à la mentalité du club breton : « Ils ont montré une mentalité plus forte que la nôtre, une véritable faim de victoire. Terminer quatrième aurait déjà été un exploit, mais ils voulaient encore plus. »

Pronostic avant le match Barça – Stade Brestois

Le 26 décembre prochain, le Stade Brestois se déplacera en Catalogne pour affronter le FC Barcelone dans ce qui s’annonce comme un duel intense. Carles Martinez Novell est impatient de voir comment les Bretons vont se mesurer aux joueurs de Hansi Flick. « J’ai hâte de voir ce match avec le style de jeu du Barça. Je suis convaincu que les Brestois vont tout donner. Ils sont courageux, et les spectateurs pourront constater leur compétitivité », a-t-il confié. Pour lui, cette rencontre sera également difficile pour les Blaugrana en raison des nombreux atouts du SB29.

« Ils ont récupéré Lees-Melou, qui revient de blessure et fait partie des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. Avec Ajorque, ils peuvent jouer sur les balles aériennes plutôt que d’opter systématiquement pour des passes dans le dos de la défense catalane. Del Castillo sur l’aile représente aussi une menace avec son pied gauche », a-t-il ajouté. Malgré cela, Carles Martinez Novell reste confiant quant aux chances du FC Barcelone. « Mon pronostic : une victoire des Catalans », a-t-il conclu.