OM : Roberto De Zerbi tient peut-être un joyau au milieu

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, pourrait bien trouver son futur maître à jouer en équipe réserve. Le jeune Milan Leccese impressionne au milieu, si bien qu’il est perçu comme le nouveau prodige du centre de formation de l’Olympique de Marseille.

Qui est Milan Leccese, l’étoile montante de l’OM ?

Alors que la gestion des jeunes sous l’ère Roberto De Zerbi est de plus en plus critiqué, certains d’entre eux s’affirment déjà comme des promesses de l’Olympique de Marseille. Outre Robinio Vaz, qui attise les convoitises, Milan Leccese, jeune marseillais, se fait aussi un nom au sein du centre de formation de l’OM.

Malgré son jeune âge (16 ans), l’élégant milieu de terrain s’est déjà montré exceptionnellement prometteur et est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du club. L’amour de Milan Leccese pour le sport s’est manifesté dès son plus jeune âge. Les liens profonds de sa famille avec l’OM ont sans aucun doute influencé son parcours professionnel, relate La Provence. Avec un grand-père joueur de rugby international et un oncle joueur de football professionnel, force est de constater que l’athlétisme est dans la famille.

Le parcours footballistique de Milan Leccese a commencé dans les clubs locaux de Gémenos et Air Bel avant de rejoindre le centre de formation de l’OM. Malgré sa petite taille au départ, ses compétences techniques et sa vision exceptionnelles le distinguent rapidement. Les entraîneurs et ses coéquipiers ont loué sa capacité à réaliser des passes décisives et à marquer des buts décisifs.

Un phénomène que Roberto De Zerbi devra suivre de près

Alors que certains remettaient en question ses qualités physiques au début de sa jeune carrière, Leccese est depuis devenu un joueur fort et athlétique. Ses performances ne sont pas passées inaperçues puisqu’il a déjà représenté la France aux niveaux U16 et U17. Malgré l’intérêt de nombreux clubs européens, Milan Leccese reste concentré sur sa progression à l’OM.

Ses entraîneurs et ses proches ont souligné l’importance de la patience et du travail acharné. Grâce à son talent, son dévouement et le soutien de sa famille, Milan Leccese est bien parti pour réaliser de grandes choses dans le monde du football. . « Il est déjà prêt. À lui de suivre le bon chemin », a déclaré son ancien coach Jérémy Donsimoni au quotidien local.

S’il poursuit sur cette lancée, le jeune milieu de terrain pourrait rapidement se faire en équipe première sous les ordres de Roberto De Zerbi. Ce dernier pourrait ainsi compter sur un nouveau talent formé à l’OM, tout en répondant aux attentes de ses supporters.