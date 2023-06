En pleine préparation pour l'Euro Espoirs, Maxence Caqueret fait de l'Equipe de France A sa priorité pour le futur. Le Lyonnais a confié qu'une sélection serait "un rêve".

OL : Maxence Caqueret, capitaine des Espoirs, vise une sélection en A

Maxence Caqueret sera très certainement capitaine vendredi avec les Espoirs pour le match amical face au Mexique. En l'absence du taulier habituel Benoît Badiashile, blessé, le milieu de terrain lyonnais devrait également endosser ce rôle pendant l'Euro U21, qui se disputera du 21 juin au 8 juillet.

Une responsabilité que le joueur formé à l'OL prend très à cœur, comme il l'a expliqué à RMC Sport. "J'ai un rôle de leader parce que je fais partie des plus anciens, des joueurs qui ont le plus de sélections. Je suis légitime pour parler à tout le monde et faire partager mon vécu. Je suis assez écouté. Le groupe vit tellement bien qu’il y a une liberté d’expression de tout le monde."

Le rôle de capitaine lui plaît et Maxence Caqueret a même fait part de son rêve d'être sélectionné avec l'Equipe de France A dans le futur. "J’ai été en sélection des U16 aux Espoirs. Evidemment qu’atteindre cette sélection A est un objectif. C’est le graal. Il faut travailler. C’est mon objectif premier."

Un rôle plus défensif en Equipe de France

Souvent aligné plus haut sur le terrain par Laurent Blanc avec l'OL cette saison, le récupérateur de formation devrait jouer plus bas avec l'Equipe de France pour cette trêve internationale. Un rôle qu'il préfère, comme il l'a indiqué en interview. "J’ai eu une meilleure utilisation quand j’étais plus bas, quand je faisais jouer mon équipe et que mon rôle était d’attaquer et de défendre, d’être un peu plus libre."

Maxence Caqueret devra réaliser un très bon Euro pour sa dernière compétition avec les Bleuets, et potentiellement intégrer l'Equipe de France A à l'avenir. Il pourra s'inspirer de son coéquipiers chez les Espoirs, Khéphren Thuram, sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en mars dernier.