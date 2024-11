PSG : Un défenseur de classe mondiale tout proche de rejoindre Luis Enrique

En difficulté en Ligue des Champions après quatre journées, le PSG pourrait obtenir un renfort de classe mondial en défense centrale dans les semaines à venir. Une bonne nouvelle en perspective pour Luis Enrique, l’entraîneur parisien.

Le retour tant attendu au PSG : Lucas Hernandez de retour à l’entraînement

Le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, est sur le point de renforcer considérablement sa défense. Blessé depuis le 1er mai dernier contre le Borussia Dortmund, Lucas Hernandez a vu son retour à la compétition se rapprocher à grands pas. Le défenseur parisien, qui souffrait d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, devrait ainsi reprendre l’entraînement collectif dès la semaine prochaine, soit plusieurs semaines d’avance sur les prévisions initiales.

Cette évolution rapide s’explique notamment par un protocole de rééducation parfaitement suivi et une hygiène de vie irréprochable. Le défenseur formé à l’Atlético Madrid s’entraîne déjà depuis cette semaine avec le groupe Espoirs, comme Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos. D’après les informations relayées par le journal Le Parisien, l’international français n’a plus du tout de douleurs à son genou gauche et devrait prochainement faire son retour à l’entraînement collectif avec l’équipe première du PSG dès la semaine prochaine, après la trêve internationale.

Toujours selon le quotidien régional, Lucas Hernandez pourrait rejouer en match officiel avec le PSG d’ici la fin de l’année civile 2024. Son retour est une excellente nouvelle pour l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui pourra ainsi compter sur l’expérience et la polyvalence de l’ancien joueur du Bayern Munich. La concurrence s’annonce rude avec William Pacho, le jeune défenseur équatorien, qui a rapidement conquis une place de titulaire.

Photo : Lucas Hernandez au PSG

Le technicien espagnol devra faire des choix délicats pour constituer sa charnière centrale. Le retour de Hernandez pourrait permettre au PSG d’adopter un système à trois défenseurs centraux, une option tactique qui avait été évoquée par le passé. Cette nouvelle donne pourrait également libérer Nuno Mendes sur le flanc gauche et permettre à l’équipe d’être plus offensive. Le PSG, ambitieux de remporter la Ligue des Champions, a besoin d’une défense solide pour aller au bout de ses rêves. Lucas Hernandez, par son expérience et ses qualités, pourrait bien être l’élément déclencheur.