Coup dur au  LOSC : Tiago Santos donne de ses nouvelles

Malgré une blessure qui l’éloigne des terrains depuis plusieurs semaines, Tiago Santos garde le sourire. Le jeune défenseur du LOSC se confie sur sa convalescence.

LOSC : Tiago Santos, une blessure qui ne l’arrête pas

Tiago Santos, latéral droit du LOSC, est confronté à une épreuve de taille. Victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, le joueur de 22 ans a dû subir une intervention chirurgicale qui l’éloigne des terrains pour plusieurs mois. Malgré cette grave blessure, le Portugais garde le moral et se concentre sur sa rééducation.

Présent à la cérémonie des Quinas de Ouro, récompensant les meilleurs Portugais dans le domaine du football, futsal et beach soccer, Tiago Santos a fait part de son état d’esprit et a donné des nouvelles sur son état de santé. Malgré « les douleurs et les nuits blanches », il reste positif et déterminé à revenir plus fort au LOSC. « C’est peut-être ça le plus important, c’est de rester positif et de se concentrer sur la guérison », a-t-il déclaré au micro de Relevo.

Avant sa blessure, Tiago Santos était l’un des piliers de l’équipe de Bruno Genesio e avec 13 rencontres disputées cette saison. Ses performances lui avaient valu une convocation en équipe nationale du Portugal. « Je veux évoluer pas à pas », a-t-il nuancé, conscient de la nécessité de reprendre progressivement la compétition.

En attendant, le LOSC peut compter sur le retour de Tiago Santos à moyen terme. Son absence est certes un coup dur pour le club nordiste, mais la détermination du jeune joueur laisse présager un retour en force.