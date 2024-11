Ce vendredi, l’AJ Auxerre a récompensé les efforts de Clément Akpa en lui proposant un renouvellement de contrat. Le latéral droit ivoirien, qui a prolongé son engagement jusqu’en juin 2027, a partagé ses objectifs avec l’AJA dans une interview exclusive accordée à 225foot.

Clément Akpa vise le maintien en Ligue 1 avec l’AJ Auxerre

La prolongation de Clément Akpa n’a pas été une grande surprise pour les supporters de l’AJ Auxerre. Ces derniers ont pu apprécier les belles performances du latéral droit de 22 ans et ont exprimé leur souhait de le voir rester au club. C’est ce que les dirigeants ont concrétisé en proposant un nouveau contrat à l’international ivoirien U23, désormais lié à l’AJA jusqu’en juin 2027. L’annonce du renouvellement a été faite sur les réseaux sociaux du club dans la nuit du vendredi 15 novembre 2024.

AJ Auxerre : Clément Akpa dévoile ses ambitions avec l’AJA 3

Dans son interview, le natif de Meudon a exprimé sa joie et sa gratitude envers les dirigeants de l’AJA. « Je suis évidemment heureux de continuer l’aventure avec l’AJA. Je suis encore jeune et j’ai la chance de pouvoir m’exprimer dans ce club qui me fait confiance. Prolonger était la meilleure chose à faire », a-t-il déclaré. Cette prolongation récompense ses efforts et performances au début de la saison. Clément Akpa totalise 10 matchs en tant que titulaire indiscutable.

En retour, il a à cœur de faire la fierté de l’AJ Auxerre en restant performant.Cela fait désormais partie de ses objectifs personnels, avec l’ambition d’aider l’AJA à rester en Ligue 1. « Le plus dur commence. Je dois exprimer ma reconnaissance sur le terrain en continuant à être performant pour aider le club à atteindre ses objectifs, notamment le maintien dans l’élite », a conclu Clément Akpa. Ses performances seront évidemment scrutées lors du match de la 12e journée contre Angers SCO.