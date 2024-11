AJ Auxerre : Un cadre de l’AJA s’engage sur le long terme

Arrivé à l’AJ Auxerre en juillet 2021, Clément Akpa a choisi de poursuivre l’aventure avec le club bourguignon. Bien intégré au groupe dirigé par Christophe Pélissier, l’international ivoirien U23 a officialisé la prolongation de son contrat jusqu’en juin 2027, confirmant son attachement à l’AJA et son ambition de progresser en Ligue 1.

Prolongation de Clément Akpa : un signe de reconnaissance

Après plusieurs jours de discussions entre le club et l’entourage du joueur, un accord a été trouvé pour prolonger le contrat du latéral gauche. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux le vendredi 15 novembre 2024, l’AJ Auxerre a annoncé la nouvelle à ses supporters, soulignant l’importance de Clément Akpa dans le projet sportif. Ce renouvellement de contrat récompense les performances remarquables du joueur de 22 ans depuis son retour de blessure, mais aussi sa détermination et son impact sur le jeu auxerrois.

🔂 Clément Akpa à l’AJA jusqu’en 2⃣0⃣2⃣7⃣ !



Arrivé en 2021, notre jeune défenseur a prolongé son contrat. Une superbe nouvelle pour le club et pour toute la #TeamAJA ! 🤩🔵⚪️



Plus d’infos 👇 — AJ Auxerre (@AJA) November 15, 2024

Des performances solides malgré un début de saison compliqué

Bien qu’il ait manqué les premières journées de Ligue 1 en raison d’une blessure à la cuisse, Clément Akpa a su retrouver rapidement son meilleur niveau. Titulaire indiscutable dans le dispositif de Christophe Pélissier, il a brillé par ses montées offensives percutantes et sa solidité défensive. En 10 matchs disputés, il a cumulé 724 minutes de jeu et s’est imposé comme un élément clé dans le couloir gauche. Apprécié tant par ses coéquipiers que par ses dirigeants, Akpa est un atout de poids pour l’AJA.

Alors qu’il n’a pas été convoqué pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025 avec la Côte d’Ivoire, il reste concentré sur les objectifs de son club. Clément Akpa et l’AJ Auxerre se préparent désormais à accueillir Angers SCO pour la prochaine journée de Ligue 1, prévue le 24 novembre 2024. Ce match à domicile sera une occasion pour Akpa de confirmer sa montée en puissance et pour l’AJA de consolider sa position au classement.