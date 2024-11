Mercato SFRC : Sampaoli tient déjà la réponse de Gerson !

Jorge Sampaoli, en mission reconstruction au Stade Rennais, rêve de son ancien protégé Gerson pour relancer l’équipe du SRFC. La décision de l’attaquant de Flamengo n’a pas tardé.

Mercato SRFC : Gerson au Stade Rennais cet hiver ?

Déterminé à relancer le Stade Rennais, Jorge Sampaoli veut profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer au mieux son effectif en vue de la seconde moitié de saison. Pour redresser la barre, les dirigeants bretons, notamment le directeur sportif Frédéric Massara entend bien bouger sur le mercato hivernal qui s’annonce animé.

Au rayon des arrivées, le SRFC aurait d’ores et déjà déjà identifié deux potentielles recrues : Gerson et Fabricio Bruno (Flamengo). Les deux brésiliens ont l’avantage d’avoir déjà évolué avec Jorge Sampaoli et le technicien argentin aimerait pouvoir compter sur leur renfort dès cet hiver. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille pourrait devenir le nouveau dépositaire du jeu rennais qui manque pour le moment de folie.

Fabricio Bruno, lui, pourrait venir stabiliser une défense à la peine depuis désormais plus d’un an, et enfin compenser le départ d’Arthur Theate à Francfort l’été dernier, à en croire le média brésilien Globo Esporte. Cependant, Gerson ne semble pas particulièrement emballé par l’idée d’un retour en Europe.

Gerson redoute un nouvel échec en Europe

Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur du Stade Rennais, rêve de retrouver Gerson, son ancien protégé à l’Olympique de Marseille. Mais l’international brésilien semble hésitant à quitter Flamengo. Pourquoi ? Après un passage mitigé à l’OM, marqué par des difficultés d’adaptation et des tensions internes, Gerson a retrouvé le sourire au Brésil. L’attachement à son club de cœur, Flamengo, où il porte le brassard de capitaine, joue en sa faveur.

De plus, le joueur de 27 ans a exprimé à plusieurs reprises ses doutes sur le championnat français. Les dirigeants rennais, bien conscients de ces réticences, ne lèvent pas pour autant les bras. Ils comptent sur la relation privilégiée entre Sampaoli et Gerson pour tenter de le convaincre.

Cependant, les exigences financières de Flamengo pourraient constituer un obstacle supplémentaire dans ce dossier. Sous contrat jusqu’en décembre 2027, Gerson est évalué à 14 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais Flamengo pourrait réclamer un chèque plus important pour le laisser partir en janvier. Affaire à suivre…