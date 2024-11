Mercato : L’OM défie le RC Strasbourg pour une merveille de Ligue 2

Déjà intéressé l’été dernier, l’OM serait prêt à revenir à la charge cet hiver pour un talent de Ligue 2. Mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia devraient compter avec la concurrence du RC Strasbourg sur ce coup.

Mercato OM : La bataille fait rage pour arracher Tidiam Gomis au SM Caen

L’Olympique de Marseille ne lâche pas l’affaire ! Déjà intéressé par le profil de Tidiam Gomis l’été dernier, le club phocéen devrait à nouveau formuler une offre au SM Caen cet hiver. Le jeune ailier de 18 ans, auteur de 2 buts en 13 matchs de Ligue 2 cette saison, est considéré comme l’une des plus belles promesses du football français. Ses qualités techniques, sa vitesse et son sens du but ont tapé dans l’œil des recruteurs marseillais.

En fin de contrat en juin prochain, le joueur suscite également l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment Strasbourg, Wolfsbourg et surtout le Bayer Leverkusen. Pour devancer ses concurrents, l’OM pourrait tenter de boucler le transfert dès le mois de janvier. Les dirigeants marseillais sont prêts à faire de gros efforts financiers pour s’attacher les services de cette pépite, qui pourrait apporter un nouveau souffle à l’attaque phocéenne.

RC Strasbourg : Une piste sérieuse pour Tidiam Gomis ?

Les belles performances de Tidiam Gomis sous le maillot du SM Caen en Ligue 2 n’ont pas échappé aux plus grands clubs français. L’ailier gauche franco-sénégalais est l’une des jeunes pépites les plus prometteuses de l’Hexagone. Comme annoncé il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille serait très intéressé par le profil du jeune attaquant.

Cependant, d’après les informations de Jeunesfooteux, le Racing Club de Strasbourg serait également sur les rangs. Les Alsaciens, à la recherche de renforts offensifs, auraient ciblé Gomis pour renforcer leur secteur de jeu. Coté à 3 millions d’euros sur Transfermarkt, Tidiam Gomis est sous contrat avec le SM Caen jusqu’en juin 2025.

Cette saison, il a déjà inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 13 matchs de Ligue 2, démontrant ainsi tout son potentiel. Toujours selon la même source, l’OM, qui s’intéresse également à un jeune espoir malien, ne serait disposé à offrir que 4 millions d’euros cet hiver pour l’ailier caennais. Affaire à suivre…