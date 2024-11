Mercato RC Lens : Kevin Danso pisté par un cador de la Liga espagnole

L’avenir de Kevin Danso au RC Lens semble s’écrire en pointillés et un départ lors des prochains mercatos n’est pas à exclure. L’international autrichien, très apprécié pour ses performances, attire les convoitises de nombreux clubs européens, dont un géant de la Liga espagnole.

Mercato RC Lens : Direction l’Espagne pour Kevin Danso ?

Kevin Danso ne devrait pas rester très longtemps au RC Lens, après son départ raté de l’été dernier. Le défenseur autrichien, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, est courtisé par de nombreux clubs européens. Parmi eux, Villarreal, où évolue Nicolas Pépé, un ancien de Ligue 1, serait très intéressé par son profil.

Le Sous-marin jaune recherche activement un défenseur central pour remplacer Eric Bailly, en fin de contrat, et Raul Albiol, dont l’âge avance. Kevin Danso, avec sa puissance physique, sa technique et son expérience de la Ligue 1, correspond parfaitement au profil recherché par le club espagnol. De plus, la présence de Nicolas Pépé dans l’effectif pourrait faciliter l’intégration du joueur autrichien.

Si le RC Lens ne souhaite pas se séparer de son défenseur, il pourrait être tenté par une offre conséquente. Transfermarkt évalue Kevin Danso à 25 millions d’euros, un montant qui pourrait suffire à convaincre les dirigeants lensois de le laisser partir.

Un départ de Kevin Danso serait un coup dur pour le RC Lens, qui perdrait l’un de ses meilleurs joueurs. Mais cela permettrait également au club de réaliser une plus-value importante et de renforcer son effectif dans d’autres secteurs de jeu.