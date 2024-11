ASSE : L’énigme Igor Miladinovic, une recrue à l’arrêt

Igor Miladinovic, recruté avec de grandes ambitions lors du dernier mercato, n’a toujours pas percé à l’ASSE. Le jeune Serbe, arrivé pour 3 millions d’euros, n’a disputé aucune minute en Ligue 1 depuis son arrivée.

ASSE : Igor Miladinovic, un début de saison compliqué

Le jeune milieu offensif serbe de 21 ans est arrivé à l’ASSE avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie. Une détermination que Igor Miladinovic n’a pas caché lors de sa signature chez les Verts. « Je suis vraiment très heureux de rejoindre l’AS Saint-Étienne, un grand club, historique, connu au-delà des frontières. C’est une grande étape dans ma jeune carrière et je suis très motivé à l’idée de relever ce défi. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, mon nouveau stade et ses supporters incroyables », avait-il déclaré.

Cependant, depuis qu’il est arrivé dans le club du Forez, Miladinovic vit une période difficile et n’a toujours pas encore disputé la moindre seconde à l’ASSE sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Le Serbe semble carrément hors des plans du technicien français alors qu’il n’est pas épargné par des pépins physiques.

Les raisons de cette mise à l’écart sont multiples. Tout d’abord, un retard physique important a handicapé l’intégration de Igor Miladinovic dans le groupe. Le joueur, arrivé plus tard que ses coéquipiers, a eu du mal à s’adapter à l’intensité du championnat français. Olivier Dall’Oglio avait d’ailleurs souligné ce point à son arrivée :

« Igor n’est pas encore prêt physiquement par rapport à sa préparation estivale mouvementée. Il nous a rejoints plus tardivement, après deux semaines de vacances. C’est un petit gabarit, dribbleur, qui doit encore travailler physiquement. Mais c’est un garçon qui va nous aider, il faudra juste plus de temps », avait expliqué ODO.

Un profil intéressant, mais…

Les dirigeants stéphanois avaient misé sur le potentiel de Igor Miladinovic, séduits par sa technique et sa créativité. Le joueur était présenté comme une future pépite, capable de faire la différence dans le jeu offensif de l’ASSE. Malheureusement, ces qualités ne se sont pas encore exprimées en match officiel. Le jeune milieu de terrain peine à s’imposer dans la rotation et évolue principalement avec la réserve.

La situation de Igor Miladinovic est d’autant plus paradoxale que l’ASSE souffre d’un manque d’efficacité offensive. Les Verts sont l’une des pires attaques du championnat. Pourtant, le jeune Serbe, qui pourrait apporter de la fraîcheur et de la créativité, reste sur le banc.