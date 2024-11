RC Lens : Will Still obtient deux renforts de taille avant le choc RCL-OM !

Le technicien du RC Lens, Will Still enregistre deux renforts de poids avant la rencontre face à l’OM. Jimmy Cabot et Ruben Aguilar sont de retour de blessure.

RC Lens : Deux cadres de retour au RCL pour affronter l’OM

Le RC Lens accueille l’Olympique de Marseille le samedi 23 novembre 2024 au stade Bollaert pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les deux formations. Le RCL visera une nouvelle victoire après celle acquise face au FC Nantes (3-2) avant la trêve internationale, tandis que l’OM cherchera à se relancer après sa défaite face à l’AJ Auxerre (3-1) lors de la 11e journée de Ligue 1.

Les nouvelles sont bonnes pour le RC Lens avant cette affiche. Deux cadres font leur retour de blessure. Jimmy Cabot (genou) et Ruben Aguilar (épaule) seront disponibles pour affronter l’Olympique de Marseille. Ils avaient manqué plusieurs semaines de compétition en raison de ces blessures.

En revanche, certains joueurs seront absents pour cette rencontre. Martin Satriano (ligaments croisés) et Wesley Saïd (quadriceps) sont indisponibles. Przemysław Frankowski manquera également cette affiche en raison d’une blessure contractée avec la Pologne pendant ce rassemblement international. L’international polonais, touché aux adducteurs, devra observer une indisponibilité d’au moins deux semaines.

Le RC Lens occupe la 8e place au classement avec 17 points, tandis que l’Olympique de Marseille est troisième avec 20 points en 11 journées de Ligue 1.