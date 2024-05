Atalanta : Gasperini obtient un renfort inattendu avant le choc face à l’OM

Le technicien de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini enregistre un renfort de taille avant l’affiche face à l’Olympique de Marseille. Un défenseur fait son retour.

Gasperini transforme l’Atalanla Bergame

L’Atalanta Bergame accueille l’Olympique de Marseille ce jeudi soir pour la demi-finale retour de la Ligue Europa. Les deux écuries ont hâte de s’affronter.

Présent en conférence de presse le mercredi 8 mai 2024, le tacticien de l’Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini a révélé le secret de son équipe pour battre les Marseillais et rejoindre la finale de la Ligue Europa pour une première fois de l’histoire du club.

« Demain, le facteur le plus important, ce sera le collectif. Nous sommes un peu limités par rapport aux blessures que l’on a en défense mais on peut espérer récupérer Kolasinac. On ne pense pas à la fatigue. Je pense que nous sommes préparés. Quand on arrive à ce moment de la saison, il est difficile d’identifier s’il est mieux de jouer tout le temps, ou de se reposer », a expliqué Gasperini.

Le coach italien a analysé le match aller entre les deux équipes et sait quels changements opérer pour renverser la vapeur à domicile. « On devra penser à leurs points forts et leurs points faibles, à ce qui s’est passé la semaine passée. Mais ce que je ressens dans la ville est extraordinaire. C’est un moment historique pour Bergame », a-t-il ajouté.

Mitchel Bakker de retour

Gian Piero Gasperini peut compter sur un groupe presqu’au complet pour défier l’OM. Un cadre de l’Atalanta incertain fait son retour. Le défenseur néerlandais Mitchel Bakker est apte pour disputer cette rencontre.

Annoncé incertain au départ en raison de la maladie, il est retenu pour ce choc et pourrait faire partie du onze de départ de l’Atalanta.

Les 23 joueurs de l’Atalanta Bergame retenus

Gardiens : Carnesecchi, Musso, Rossi

Défenseurs : Ruggeri, Hien, Djimsiti, Zappacosta, Scalvini, Bonfanti, Hateboer, Comi, Bakker,

Milieux : Pasalic, Adopo, De Roon, Ederson, Miranchuk, Palestra

Attaquants : Touré, De Ketelaere, Scamacca, Lookman, Koopmeiners

Absents : Kolasinac, Holm, Toloi (blessés), Palomino