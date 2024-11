Mercato : Arsenal prépare un coup tordu contre le PSG !

Alors que la direction du PSG s’active pour consolider son projet porté par Luis Enrique, Arsenal serait en train de fomenter un coup tordu contre les manoeuvres de Nasser Al-Khelaïfi. Explications.

Coup de théâtre : Arsenal dans les coulisses pour attirer Luis Campos

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos pourrait bien quitter le club de la capitale. Malgré une volonté commune de poursuivre l’aventure, les négociations pour une prolongation n’ont pas abouti. Cette situation n’a pas échappé à Arsenal. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Sky Sports, le club londonien aurait fait de Luis Campos une cible prioritaire pour succéder à Edu à la direction sportive.

Impressionné par le travail accompli par le Portugais à Lille et à Monaco, Arsenal aimerait le convaincre de rejoindre son projet. « Luis Campos est un des noms envisagés par Arsenal pour remplacer le directeur sportif Edu. Le contrat du Portugais s’arrête l’été prochain et il n’y a pas encore d’accord pour une prolongation. Mais Campos n’est pas le seul nom pour remplacer Edu. Des intermédiaires ont aussi avancé Simon Rolfes du Bayer Leverkusen et Roberto Olabed, qui quitte la Real Sociedad l’été prochain », explique le média britannique.

L’ancien recruteur du Real Madrid dispose d’un réseau étendu et d’une expertise reconnue dans le recrutement de jeunes talents. Son arrivée à Londres pourrait donner un nouvel élan aux Gunners et les aider à franchir un cap en Premier League. Si Luis Campos venait à rejoindre Arsenal, on peut s’attendre à ce qu’il privilégie le recrutement de jeunes talents prometteurs, comme il l’avait fait à Lille. Les Gunners pourraient ainsi découvrir de nouvelles pépites et construire une équipe compétitive pour les années à venir. Mais le PSG ne compte pas se séparer de son conseiller football.

Le PSG veut poursuivre l’aventure avec Luis Campos

Après avoir conclut avec Luis Enrique, le PSG veut également convaincre Luis Campos de parapher un nouveau bail au-delà du 30 juin 2025. À l’instar de l’entraîneur espagnol, le club de la capitale française fait le nécessaire pour verrouiller Campos en lui proposant une prolongation jusqu’en juin 2027.

Cela permettrait ainsi d’aligner le nouveau bail du Lusitanien avec celui de Luis Enrique, qui a signé pour deux années supplémentaires. Il existe une volonté assumée du PSG de lier le destin des deux hommes, qui affichent une excellente entente au quotidien comme l’a d’ailleurs souligné l’ancien coach du Barça.

« Avec Luis, j’ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on s’appelle, mais en général on se voit. J’ai commencé ce projet avec lui, c’est avec lui que je me suis entretenu en arrivant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais clairement, je voudrais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et avec son équipe », déclarait Enrique il y a quelques semaines.