Le Havre AC : Jean-Michel Roussier annonce des départs pour le mercato hivernal

Avant-dernier au classement de la Ligue 1 avec seulement neuf points, le Havre AC traverse une période critique. Pour retrouver de la compétitivité, le président Jean-Michel Roussier envisage des départs dès cet hiver afin de recruter des joueurs plus performants.

Une situation sportive alarmante pour le Havre ACA

près 11 journées de championnat, le bilan du Havre AC est préoccupant : huit défaites, dont six consécutives, et seulement trois victoires. La dernière remonte à un succès 1-0 contre Montpellier HSC, obtenu grâce à un penalty transformé par Abdoulaye Touré. Cependant, cet éclair de satisfaction a été de courte durée, le club s’inclinant lourdement 3-0 à domicile face au Stade de Reims lors de la journée suivante. Conscients des lacunes de l’équipe, les dirigeants du HAC cherchent activement des solutions pour éviter la relégation.

Photo : Jean-Michel Roussier

Jean-Michel Roussier : « Il faudra vendre en janvier »

Dans une interview accordée à L’Équipe, Jean-Michel Roussier s’est exprimé sur les prochaines étapes pour redresser l’équipe dirigée par Didier Digard. Le président a annoncé des mouvements lors du mercato hivernal : « Il faudra vendre en janvier, c’est très certain. Est-ce que l’équipe s’affaiblira ? Non. On trouvera des solutions comme on l’a fait jusqu’à maintenant. Depuis le début, on sait que ce sera serré. Et on a géré l’effectif en fonction de nos moyens. On n’a pas flambé, contrairement à d’autres. Mais si on vend, d’autres joueurs arriveront. Nous n’avons pas renoncé à rester en Ligue 1 cette saison. C’est très clair. » Malgré les difficultés, le président du HAC reste optimiste et affirme que le club se battra pour son maintien en première division.

La vente du Havre AC toujours d’actualité

En parallèle à la situation sportive, le dossier de la vente du Havre AC reste un sujet brûlant. Selon Jean-Michel Roussier, aucun repreneur n’a encore été trouvé, malgré des discussions en cours :

« Une vente du club est à l’ordre du jour, elle l’a toujours été depuis que je suis arrivé. Encore faut-il trouver l’acheteur qui réponde à tous les critères attendus. Et pour l’instant, on ne l’a pas. Vincent Volpe, le propriétaire, montre tout le temps qu’il va au bout de ses engagements. Il n’y a pas de doute là-dessus. » Le président laisse entendre que la vente pourrait jouer un rôle clé dans l’avenir du club, notamment pour renforcer ses ambitions sportives.