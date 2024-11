Jean-Michel Roussier, président du Havre AC, n’est pas satisfait de la position actuelle de son club en Ligue 1. Bien qu’il reconnaisse certaines faiblesses au sein de son effectif, il pointe également du doigt les décisions arbitrales, qu’il estime souvent défavorables à son équipe.

Jean-Michel Roussier s’insurge contre l’arbitrage

Avant-dernier de la Ligue 1 avec seulement neuf points, le Havre AC traverse une saison difficile. Cette situation exaspère Jean-Michel Roussier, qui dénonce des faits de jeu régulièrement défavorables à son club.

« On espérait mieux, c’est sûr. Mais cette situation n’est pas une grande surprise. Ce qui nous surprend, ce sont les faits de jeu qui s’accumulent à chaque journée et qui nous désavantagent systématiquement. Cela commence à peser. Je veux bien entendre que tout s’équilibre sur une saison, mais, pour l’instant, nous sommes largement désavantagés », a déclaré le président du HAC.

Il critique également l’arbitrage et l’utilisation de la VAR, qu’il tient pour responsables de plusieurs décisions défavorables. « Nous aurions pu marquer plus de buts et en encaisser moins, mais certains faits de jeu nous coûtent, à mon avis, trois points. Les erreurs arbitrales s’enchaînent : des cartons rouges distribués à nos joueurs mais pas à nos adversaires, des décisions prises sans consulter la VAR… Je ne me plains pas, je fais un constat », a-t-il conclu.

Havre AC : Jean-Michel Roussier critique l'arbitrage en Ligue 1 3

Mathieu Bodmer et Didier Digard rejoignent les critiques

Les propos de Jean-Michel Roussier trouvent un écho chez Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre AC, et Didier Digard, l’entraîneur de l’équipe. Les deux hommes ont également exprimé leur mécontentement après une défaite frustrante (0-1) contre le Stade Rennais FC. Mathieu Bodmer a déclaré :

« On a encore été victimes de faits de jeu. Dès le début, il y a deux fautes sur Operi, puis une autre sur Youté dans la même action. Cet arbitre avait déjà validé un but hors-jeu pour Rennes la saison dernière en tant qu’arbitre VAR. Peut-être que ça commence à faire beaucoup. Après notre match contre Brest (2-0, le 6 octobre), la direction de l’arbitrage a admis s’être trompée sur le carton rouge de Ndiaye. Pourtant, ce joueur n’a écopé que d’un carton jaune. Nous ne sommes pas récompensés. »

De son côté, Didier Digard a ajouté : « Ce sont toutes ces fautes non sifflées parce qu’on est Le Havre, parce qu’on joue à l’extérieur, parce que c’est la fin du match… C’est plus simple de pénaliser le Havre. Mais je n’en parlerai plus. Je ne participerai plus aux réunions ni aux beaux discours. Nous avancerons seuls. »