Montpellier HSC : « Jean-Louis Gasset est la personne idoine pour sauver le club »

Lors de l’émission L’Équipe de Greg, les performances récentes du Montpellier HSC, notamment contre le Stade Brestois, ont alimenté les débats. Le journaliste Karim Bennani s’est particulièrement penché sur l’impact de Jean-Louis Gasset depuis son arrivée à la tête du club.

Jean-Louis Gasset redonne espoir à Montpellier

Depuis qu’il a pris les rênes du Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset a dirigé trois rencontres, enregistrant deux défaites mais surtout une victoire cruciale (3-1) contre le Stade Brestois. Ce succès a mis fin à une série noire pour le club. Pour Karim Bennani : « Cela fait plaisir pour Jean-Louis Gasset mais surtout pour Montpellier qui, depuis le début de la saison, vit des moments très (très) difficiles. Je pense même que certains supporters du MHSC se disaient déjà que leur club était condamné à la Ligue 2. Force est de constater que ce n’est pas le cas, et heureusement, car nous n’en sommes qu’à la 11ᵉ journée. »

Sur le terrain, les joueurs ont affiché une détermination renouvelée. Cette combativité s’est illustrée par le but de Wahbi Khazri, qui a enfin retrouvé le chemin des filets après une année de disette. Bennani a souligné l’importance de cette performance : « Face à Brest, je trouve qu’il y a eu du mieux. On a vu un Wahbi Khazri buteur, surtout après les critiques de Michel Der Zakarian dans So Foot, qui avait été très dur envers lui et Téji Savanier. Finalement, Khazri a franchement fait un bon match le week-end dernier. »

Encore du chemin pour le maintien

Malgré cette victoire encourageante, Karim Bennani reste prudent sur l’avenir du club : « Bon, maintenant, il y a encore beaucoup de travail, voire énormément de travail, pour cette équipe montpelliéraine. » Cependant, le journaliste n’a pas manqué de saluer le choix de Jean-Louis Gasset comme entraîneur : « Je pense que Jean-Louis Gasset est la personne idoine pour sauver le club. » Avec des joueurs revigorés et un entraîneur expérimenté, Montpellier HSC semble avoir les clés pour redresser la barre. Mais le chemin vers le maintien s’annonce semé d’embûches. Les prochaines journées seront déterminantes pour confirmer cette dynamique positive.