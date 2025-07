Bayern-PSG : Vincent Kompany prévient déjà le Paris SG

Le Bayern Munich affrontera ce samedi le PSG en quarts de finale de la Coupe du monde des Clubs. Vincent Kompany, entraîneur du Rekordmeister, ne cache pas son respect pour les Parisiens tout en affichant clairement ses ambitions.

Bayern-PSG : Kompany loue le Paris SG, mais reste déterminé

Sorti vainqueur face à Flamengo (4-2), le Bayern Munich a confirmé son statut de favori dans cette compétition. Ce succès permet au club bavarois de se hisser en quarts de finale, où il retrouvera un PSG ambitieux. Les champions d’Europe se sont baladés (4-0) face à l’Inter Miami pour rejoindre les quarts. Un choc de haut niveau qui promet un spectacle intense.

En conférence de presse, Vincent Kompany a salué la qualité du club parisien. « On va jouer contre la meilleure équipe d’Europe. Nous connaissons tous le PSG. On a tous suivi la saison des Parisiens avec beaucoup d’intérêt. C’était aussi une belle histoire, parce que tout n’a pas été parfait au début et, pourtant, malgré les critiques, malgré tout, ils ont continué à se battre et à croire en leur parcours », a-t-il déclaré.

Malgré cette admiration, le coach du club allemand ne se laisse pas impressionner : « Mais pour nous, ça ne change rien, nous voulons gagner », a lancé le technicien belge. Ce duel s’annonce décisif et riche en intensité, entre deux formations aux ambitions clairement affichées sur la scène mondiale.