La victoire surprenante du Montpellier HSC (3-1) contre le Stade Brestois a fait beaucoup de bien à Wahbi Khazri. L’ailier gauche tunisien, âgé de 33 ans, est désormais motivé à poursuivre sur cette lancée face à l’AS Saint-Étienne, dès la reprise de la Ligue 1.

Cela fait déjà plus d’un an que Wahbi Khazri n’a plus marqué de but avec le Montpellier HSC. Sa dernière réalisation remontait au 17 septembre 2023, lors de la cinquième journée de championnat face au RC Strasbourg (2-2). Depuis, l’attaquant tunisien n’avait plus trouvé le chemin des filets. Mais le week-end dernier, alors que le Montpellier HSC mettait fin à une série de défaites, l’international tunisien a également mis fin à sa disette en marquant le deuxième but du MHSC à la 12e minute.

Au micro du média officiel du club héraultais, Khazri a exprimé sa satisfaction et son souhait de voir le club continuer sur cette dynamique : « Il faudra confirmer, mais c’est vrai que cette victoire nous libère. Quand tu ne gagnes pas, tu commences à douter, peu importe ton parcours ou ton expérience. Tu te dis : « On ne va jamais s’en sortir ». Battre une équipe qui est quatrième en Ligue 1, ce n’est pas rien. Désormais, on a placé la barre plus haut, il ne faut plus la redescendre », a-t-il déclaré.

Montpellier HSC : Wahbi Khazri affiche ses ambitions contre l'AS Saint-Étienne 3

Wahbi Khazri vise une victoire contre l’AS Saint-Étienne

L’ancien joueur de Sunderland AFC se projette maintenant sur le match contre l’AS Saint-Étienne, son ancien club (2018-2019) avant sa signature au Montpellier HSC. « On sait que le championnat est long et difficile, et que beaucoup nous ont sous-estimés, à juste titre, car nous étions derniers avec seulement quatre points. Mais nous avons de bons joueurs, nous sommes capables de belles performances. Cela dit, pas question de s’enflammer. Il faut vite retourner au travail et nous irons à Saint-Étienne avec la volonté de l’emporter », a-t-il confié. Cette rencontre est prévue pour le 23 novembre, après la trêve internationale.