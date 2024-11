Montpellier HSC : Cinq retours majeurs avant le match contre l’AS Saint-Étienne

Le samedi 23 novembre, le Montpellier HSC se rendra au stade Geoffroy-Guichard pour affronter l’AS Saint-Étienne lors de la 12e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle accompagne cette rencontre : Jean-Louis Gasset pourra compter sur le retour de cinq joueurs blessés, renforçant ainsi son effectif.

Une équipe presque complète pour Montpellier

Depuis son arrivée au club, Jean-Louis Gasset n’avait encore jamais bénéficié d’un groupe aussi complet. À 70 ans, le technicien français a dû composer avec un effectif diminué par une série de blessures, l’obligeant à lancer dans le grand bain des jeunes talents comme Nzingoula, Ndiaye, Chennahi et Maamma. Ces jeunes joueurs ont relevé le défi avec brio, notamment lors de la première victoire de l’ère Gasset face au Stade Brestois (3-1).

« Contre Brest, nous avions 10 blessés. Avec les suspensions de Téji Savanier et Dzodic, cela faisait 12 absents. Les jeunes font partie de notre club, ils ont des qualités, ils souffrent avec nous et voient la situation. Si j’ai besoin d’eux, il faut qu’ils puissent rendre cette confiance. Ils se sont battus. Tout n’est pas très esthétique, mais dans la mentalité, ils sont irréprochables », avait confié Jean-Louis Gasset à DAZN.

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Après plusieurs semaines de bricolage, le Montpellier HSC retrouve enfin des cadres. Selon Midi Libre, les joueurs suivants sont désormais disponibles : Joris Chotard, Becir Omeragic, Khalil Fayad, Théo Sainte-Luce, Yanis Issoufou. Leur retour constitue une bouffée d’oxygène pour Jean-Louis Gasset, qui aura davantage d’options pour renforcer son milieu de terrain et sa défense face à l’AS Saint-Étienne.

Téji Savanier et Stefan Dzodic également de retour

Outre ces cinq joueurs, le Montpellier HSC pourra également compter sur les retours de suspension de Téji Savanier et Stefan Dzodic. Ces deux cadres apporteront de l’expérience et de la solidité, des atouts essentiels pour décrocher un résultat positif à Geoffroy-Guichard. Avec un effectif quasi complet et des options élargies, le déplacement à Saint-Étienne s’annonce prometteur pour les hommes de Jean-Louis Gasset, qui espèrent enchaîner avec une nouvelle victoire et s’éloigner des bas-fonds du classement.