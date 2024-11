Montpellier HSC : Akor Adams incertain pour le déplacement à l’AS Saint-Étienne

Selon les dernières informations, Jean-Louis Gasset pourrait être privé d’Akor Adams pour le prochain match contre l’AS Saint-Étienne. L’attaquant nigérian de 24 ans, pilier de l’attaque du Montpellier HSC, souffre d’une blessure qui rend sa participation incertaine pour le déplacement à Geoffroy-Guichard.

Akor Adams, une absence de taille pour le Montpellier HSC ?

Le début de saison du Montpellier HSC en Ligue 1 a été compliqué, mais Akor Adams s’est illustré par sa productivité individuelle. L’international nigérian U23 a disputé 11 rencontres cette saison, dont 10 comme titulaire, et a contribué avec 3 buts et 2 passes décisives. Il s’est notamment distingué en inscrivant un doublé décisif lors de la victoire 3-2 contre l’AJ Auxerre et en marquant contre le FC Nantes malgré une défaite 1-3. Cependant, depuis ce match, le buteur traverse une période de disette, tandis que Montpellier enchaînait cinq défaites avant de renouer avec la victoire face au Stade Brestois.

C’est justement lors de ce dernier match, avant la trêve internationale, qu’Akor Adams aurait ressenti une gêne à la cuisse droite, d’après le Midi Libre, le rendant incertain pour le déplacement à Saint-Étienne. Si la durée exacte de son indisponibilité reste inconnue, le média local estime qu’il pourrait être de retour à la fin du mois de décembre.

Des solutions alternatives pour Jean-Louis Gasset

En cas d’absence confirmée d’Akor Adams, Jean-Louis Gasset devra revoir ses plans offensifs. L’entraîneur du Montpellier HSC pourrait s’appuyer sur Wahbi Khazri ou Junior Ndiaye pour occuper l’axe de l’attaque. Par ailleurs, Akor Adams ne serait pas le seul joueur manquant pour ce match contre l’AS Saint-Étienne. Jordan Ferri et Birama Touré manqueront également la rencontre, suspendus pour accumulation de trois cartons jaunes en moins de dix matchs de Ligue 1.

L’absence d’Akor Adams, combinée à celle de joueurs-clés comme Ferri et Touré, pourrait compliquer les ambitions du Montpellier HSC face à une équipe stéphanoise difficile à manœuvrer sur son terrain. Jean-Louis Gasset devra trouver des solutions pour pallier ces absences et tenter de ramener un résultat positif de ce déplacement crucial.