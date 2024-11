Pour Désiré Doué, le PSG va devoir encore patienter !

Désiré Doué est arrivé au PSG au dernier mercato estival après un long feuilleton. Si ses débuts ont fait rêver le Parc des Princes, l’ancien du Stade Rennais traverse actuellement un passage à vide.

Désiré Doué au PSG : Un temps d’adaptation nécessaire pour le jeune talent à 50M€

Recruté pour 50 millions d’euros lors du mercato d’été dernier, Désiré Doué peine à s’imposer dans l’effectif du Paris Saint-Germain. Le jeune milieu de terrain, formé au Stade Rennais, doit surtout composer avec la concurrence et un temps de jeu réduit. Si ses débuts dans la capitale ne sont pas à la hauteur des attentes, son entraîneur en équipe de France Espoirs, Gérald Baticle, reste confiant.

« Je suis très content et très fier de l’avoir avec nous. Je le vois comme un joueur de 2005. Les Espoirs sont une catégorie de jeunes joueurs, mais là, avec Désiré, on parle de très jeunes joueurs. Il est parti d’un grand club pour un très grand club, le Paris-SG, qui réclame une période d’adaptation. Et pour un joueur de 2005, ça demande encore plus de temps. Désiré a déjà performé et peut aller plus haut. À lui de marquer des points sur chaque minute qu’il aura », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le PSG partage cet optimisme. Le club parisien a misé gros sur le potentiel de Désiré Doué, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football français. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a personnellement suivi le dossier et croit fermement en son joueur.

Les défis de l’adaptation

Le passage du Stade Rennais au PSG représente un saut important pour un jeune joueur comme Désiré Doué. La concurrence est plus féroce et les exigences sont plus élevées. Le joueur de 19 ans doit s’adapter à un nouveau style de jeu, à de nouveaux coéquipiers et à une pression médiatique bien plus intense.