Mercato PSG : Déjà de l’eau dans le gaz entre Désiré Doué et Luis Enrique ?

Arrivé cet été avec beaucoup de promesses, Désiré Doué peine à convaincre sous le maillot du PSG. L’ancien joueur du Stade Rennais vit mal ses premiers mois sous les ordres de Luis Enrique.

Mercato PSG : Désiré Doué mécontent de son utilisation par Luis Enrique

Recruté cet été par le Paris Saint-Germain, Désiré Doué serait peu satisfait de ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Comme l’explique le journal L’Équipe, le jeune milieu de terrain serait frustré par son faible temps de jeu et exprimerait en interne sa déception quant à l’utilisation que Luis Enrique fait de lui. Souvent utilisé à des postes variés, l’international espoir français ne parvient pas à convaincre le technicien espagnol de lui accorder une place de titulaire.

Si le projet sportif du PSG a évolué, la concurrence reste féroce au sein de l’effectif parisien. Malgré les promesses de temps de jeu lors de ses premières discussions avec l’entraîneur espagnol, Doué n’a disputé que 422 minutes depuis le début de la saison. Une situation frustrante pour le cadet de Guela Doué, qui voit son développement freiné.

Selon le quotidien sportif, le joueur se sent déçu et frustré par ce début d’aventure parisienne. Son utilisation à des postes variés, bien qu’intéressante sur le papier, ne lui a pas permis de s’imposer durablement. Si Doué ne remet pas ouvertement en question son avenir à Paris, il est évident que cette situation l’interroge. De son côté, Luis Enrique reste confiant et se montre très ambitieux pour l’avenir de son jeune talent.

Luis Enrique rêve grand pour Désiré Doué

50 millions d’euros, c’est le montant que le Paris Saint-Germain a déboursé pour s’attacher les services de Désiré Doué. Un pari sur l’avenir que le club de la capitale espère voir payer. Mais derrière ce transfert, c’est une promesse qui a été faite au jeune joueur français par Luis Enrique.

En effet, L’Équipe explique que l’ancien coach du Barça souhaitait avoir Doué, qu’il considère comme un grand joueur en devenir. Après avoir obtenu satisfaction, le successeur de Christophe Galtier a du mal à positionner véritablement son joueur. Pour autant, il croit énormément au potentiel du natif d’Angers et songerait à un changement tactique pour lui permettre de mieux s’exprimer lors de ses rentrées en jeu dans les semaines à venir.

Luis Enrique, de son côté, reste convaincu du potentiel de son jeune joueur. Il estime que Doué possède les qualités pour devenir un élément important de l’équipe à l’avenir. Toutefois, l’entraîneur espagnol a récemment souligné la nécessité pour le Français d’adopter une mentalité plus collective.

Un message qui pourrait laisser penser que Doué est parfois trop individualiste. La question est de savoir si Doué parviendra à surmonter ces difficultés et à s’imposer au PSG. Son avenir à Paris dépendra en grande partie de sa capacité à s’adapter aux exigences du haut niveau et à répondre aux attentes de Luis Enrique.