Mercato ASSE : 3 M€ pour un flop, une erreur de Gazidis révélée au grand jour

L’ASSE s’est-elle trompée sur le recrutement d’Igor Miladinovic ? Possible, car il se murmure que le milieu de terrain sera prêté cet hiver pour lui permettre d’engranger du temps de jeu. Un prêt cet hiver pourrait confirmer l’erreur de casting.

Mercato : 3 M€ pour un banc : L’ASSE a-t-elle fait le mauvais choix avec Ogor Miladinovic ?

L’ASSE a repéré Igor Miladinovic dans le championnat serbe grâce à l’outil data utilisé par Kimer Sports Ventures pour le recrutement. Le nouveau président, Ivan Gazidis, a ensuite déboursé 3 millions d’euros pour son transfert du FK Čukarički en août dernier. Mais contre toute attente, la recrue stéphanoise n’a pas disputé le moindre match en Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne.

Selon les explications d’Olivier Dall’Oglio, Igor Miladinović rencontre un problème physique et d’adaptation au championnat français. « Igor découvre un autre football. […] Il n’est pas prêt physiquement par rapport à sa préparation. Il faut que nous le fassions travailler, notamment physiquement, pour qu’il puisse petit à petit intégrer le groupe. Ça prendra beaucoup plus de temps », a déclaré l’entraîneur.

Miladinovic à Saint-Étienne : un fiasco total !

Pourtant, Olivier Dall’Oglio avait beaucoup apprécié le profil de l’espoir serbe lors de son recrutement. « Igor Miladinovic est un joueur technique, assez vif au milieu de terrain, plutôt offensif. Petit gabarit et dribbleur. Sa touche technique et sa créativité doivent nous apporter un plus. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C’est ce qui nous a intéressés dans son profil », avait-il indiqué.

Trois mois après son arrivée à l’ASSE, Igor Miladinovic continue son rodage avec la réserve des Verts. Il a disputé 4 matchs en National 3 et y a même marqué un but. Les statistiques du joueur de 21 ans en Serbie étaient pourtant impressionnantes : il avait inscrit 11 buts en 33 matchs disputés en championnat la saison dernière sous les couleurs du FC Čukarički.

ASSE : Un prêt envisagé pour le milieu serbe au mercato

À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal, la rumeur évoque un prêt d’Igor Miladinovic en Ligue 2 pour lui permettre de s’aguerrir davantage. Cette tendance suscite des interrogations sur l’investissement consenti par la direction de l’AS Saint-Étienne. « Cette situation d’Igor Miladinovic interroge sur son rôle dans l’effectif actuel, surtout dans un contexte où l’ASSE peine à trouver un véritable leader technique dans l’entrejeu », fait remarquer Peuple-Vert.