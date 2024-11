ASSE : Olivier Dall’Oglio se lâche sur cette faille des Verts

Olivier Dall’Oglio a fait le point de son équipe de l’ASSE avant la réception de Montpellier en Ligue 1. L’entraîneur des Verts, quoique satisfait, pointe cet axe de progression important de l’AS Saint-Etienne.

ASSE : Olivier Dall’Oglio satisfait de la défense, mais exige plus de l’attaque

Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, s’est montré satisfait des progrès réalisés par son équipe sur le plan défensif. Toutefois, il a souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité offensive pour concrétiser les efforts fournis. Lors de sa conférence de presse, l’entraîneur stéphanois a salué le travail effectué par ses joueurs pour renforcer la solidité défensive de l’équipe.

« On a senti beaucoup plus de solidité défensive ces dernières semaines », a déclaré l’entraîneur stéphanois. « Le travail effectué sur le terrain et en vidéo porte ses fruits », a-t-il ajouté. Malgré cette amélioration, Dall’Oglio estime que son équipe doit encore progresser en attaque : « Il faut marquer plus de buts. Les situations sont là, mais on doit être plus tueurs, plus précis. Dans l’avant-dernière ou dernière passe, il faut plus de vitesse, de force, de vice. »

L’entraîneur des Verts a également évoqué le manque de maturité de son équipe dans le secteur offensif : « On manque encore de maturité de ce côté-là du terrain mais on répète les gestes à l’entraînement pour marquer davantage. On doit avoir ce supplément de détermination », a indiqué Olivier Dall’Oglio.

Pour remédier à cette situation, Dall’Oglio compte intensifier le travail à l’entraînement. « On se penche là-dessus depuis un bout de temps aussi. On répète les gestes à l’entraînement pour marquer davantage. On doit avoir ce supplément de détermination », a-t-il conclu.