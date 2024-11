Mercato ASSE : Dall’Oglio dévoile les plans de recrutement pour sauver Saint-Etienne

En marge des questions sur le match de l’ASSE contre le Montpellier HSC, Olivier Dall’Oglio a été interrogé sur le mercato hivernal lors de la conférence de presse. Il a dévoilé les trois priorités des Verts pour le mois de janvier.

Mercato : Dall’Oglio espère un renfort dans chaque secteur de jeu

L’ASSE est déterminée à renforcer son effectif lors du prochain mercato d’hiver. Les résultats décevants du début de saison, marqués par une défense poreuse (25 buts encaissés) et une attaque peu prolifique (10 buts marqués en 11 matchs), rendent ces recrutements indispensables.

Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, confirme cette nécessité : « Nous devons renforcer l’équipe, et nous y travaillons déjà. » Il identifie trois secteurs à consolider : la défense, l’attaque et le milieu de terrain. « Un renfort dans chacun de ces secteurs serait idéal », souligne-t-il.

Ces demandes seront bien entendu soumises à l’approbation de la direction sportive, qui aura le dernier mot sur les recrutements. « Une liste de cibles sera établie, mais les décisions finales dépendront des contraintes financières du club et du Père Noël », précise Olivier Dall’Oglio, faisant allusion au président Ivan Gazidis.