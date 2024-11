Vente OM : C’est une masterclass plutôt qu’un flop !

La Vente OM, annoncée depuis plusieurs années, est encore loin d’être officielle. Le processus n’est toujours pas allé au bout et les critiques commencent à se faire persistantes. Mais Thibaud Vézirian ne démord pas.

Le mystère de la Vente OM persiste, une masterclass est annoncée !

C’est sans doute le feuilleton le plus long en matière de cession de club en Ligue 1 ces dernières années. La Vente OM est une opération annoncée depuis quelques années mais qui ne s’est toujours pas concrétisée. C’est dans ce contexte que la cession de clubs comme l’ASSE et le Paris FC a été bouclée ces derniers mois.

Cependant, le journaliste Thibaud Vézirian, qui avait annoncé il y a plusieurs années la vente imminente de l’Olympique de Marseille, persiste et signe malgré les démentis officiels. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet, il a toujours affirmé que l’opération de la Vente OM était en cours. Face aux critiques, il a récemment déclaré sur Twitch :

« Mon flop sur la vente OM ? On en a largement assez parler, je pense que c’est une masterclass plutôt qu’un flop. Donc c’est un méga top. Tu t’en rendras compte en temps et en heure, avec lucidité ». Le journaliste se montre ainsi confiant quant à la véracité de ses informations sur la Vente OM et accuse ses détracteurs de ne pas voir la réalité :

« Désolé d’avoir révélé tous les détails, d’avoir bossé 4 ans pour être transparent et honnête avec les supporters. Il y a encore des gars comme toi qui sont à côté du sujet. Dans la rue, tout le monde vient me voir pour dire : ‘Faut mettre les œillères pour ne rien voir », a-t-il dit. Vézirian estime que les signaux économiques et sportifs au sein du club marseillais confirment ses analyses. Il invite les sceptiques à patienter, assurant que la vérité finira par éclater.

Un feuilleton qui dure

La question de la vente OM continue donc de faire débat. Si Frank McCourt a toujours démenti ces rumeurs, de nombreux indices laissent penser qu’un changement de propriétaire pourrait intervenir à moyen terme. Les supporters marseillais attendent avec impatience une officialisation, tout en restant prudents face aux multiples déclarations contradictoires.