Mercato FC Nantes : Waldemar Kita déniche un attaquant en Ligue 2 pour le FCN

Le prolifique attaquant français Timothée Nkada est sur les tablettes du FC Nantes en vue du prochain mercato hivernal. Le président du FCN, Waldemar Kita, bouge discrètement les lignes pour s’attacher ses services.

Mercato FC Nantes : Timothée Nkada, la solution pour relancer l’attaque du FCN ?

Le FC Nantes, en difficulté cette saison, pourrait bien trouver une solution pendant le prochain mercato hivernal. Alors que l’attaque canarie peine à trouver le chemin des filets, le nom de Timothée Nkada, attaquant de Rodez en Ligue 2, revient avec insistance.

La recrue estivale Matthis Abline et l’international égyptien Mostafa Mohamed ne répondent pas aux attentes depuis le début de cette saison. Si le premier semble plus à l’aise dans un rôle de second attaquant, le second connaît une perte de forme inquiétante. Dans ce contexte, les dirigeants nantais seraient en quête d’un buteur capable de peser sur les défenses adverses. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, serait très intéressé par le jeune buteur français Timothée Nkada.

Formé à Rennes, Timothée Nkada a un profil intéressant. Après un passage en Slovénie au FC Koper, où il s’est révélé, l’attaquant de 25 ans s’est engagé avec Rodez en Ligue 2. Ses performances ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1, dont le FC Nantes, Le Havre, Saint-Étienne et son ancien club le Stade de Reims.

Sous contrat jusqu’en 2027, Timothée Nkada est estimé à 400 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cette saison, la pépite française a déjà disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues avec Rodez et a inscrit 7 buts. Capable d’évoluer à plusieurs postes de l’attaque, il pourrait apporter un nouveau souffle à l’attaque du FCN.